Культура

Вечер-концерт «Человек мира» прошел в Пскове

Вечер-концерт «Человек мира», посвященный творчеству известного певца Муслима Магомаева, собрал в прошедшую пятницу в Доме офицеров представителей сфер образования, общественности, национальных диаспор Псковской области и сотрудников администрации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в псковском Доме офицеров.

Песни из репертуара певца исполнили заслуженный артист России Александр Либ, а также выпускники Псковского областного колледжа искусств имени Н.А. Римского-Корсакова, лауреаты международного конкурса-фестиваля «Орфей».

Ведущая вечера Светлана Васильева тронула присутствующих душевным рассказом об основных моментах биографии великого певца: рождение и учеба на территории Азербайджанской республики, жизнь и творчество в Москве, дружба с композитором Арно Бабаджаняном, встреча с любовью всей жизни Тамарой Синявской.

Фото здесь и далее: Дом офицеров города Пскова

«Улыбка и взгляд Муслима Магомаева ассоциируются у многих людей со светом и любовью. Благодаря таким мероприятиям мы вспоминаем то, что теряется в суете повседневных дел», – выступила председатель общественной палаты Псковской области Наталья Горбачева.

«Поколение таких людей как Муслим Магомаев, Расул Гамзатов, Арно Бабаджанян создали культуру советской эпохи. Куда бы эти люди ни поехали, где бы ни выступали, они представляли весь народ, и мы могли гордиться ими. Это мероприятие - небольшой, но важный шаг к осознанию того наследия, которое мы имеем»,- поделился организатор мероприятия Саид Дукаев, руководитель центра чеченской культуры «Барт».

С приветственными словами к собравшимся также обратились директор Дома Офицеров Александр Царкозенко, а также представитель азербайджанской культурной автономии Псковской области.

В завершение вечера участники выразили мнение, что такие события как никогда актуальны, поскольку раскрывают силу искусства, объединяющую людей, несмотря на национальные и идеологические границы. Присутствующие выразили надежду на продолжение подобных социальных проектов в следующем году.