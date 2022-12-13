Начинается видеотрансляция программы «Беседка» с композитором Николаем Мишуковым

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Гость студии - музыкант, композитор, заслуженный работник культуры Российской Федерации, заслуженный деятель искусств Республики Карелии и Почетный гражданин города Пскова Николай Мишуков. Он является автором около пятисот музыкальных произведений, пропагандистом хорового искусства и наставником целого поколения хоровых дирижеров.
21 декабря маэстро будет отмечать свое 90-летие. В рамках эфира он расскажет ведущей Дине Дабришюте, как отметит круглую дату, и поделится дальнейшими творческими планами.
Телефон прямого эфира - 56-73-72.
Трансляция завершена.