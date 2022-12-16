Культура

Выставку о единственном в мире памятнике государству открыли в «Михайловском»

Выставку «В память совершившегося Тысячелетия России» открыли для посетителей в Государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» вчера, 15 декабря. Как рассказали корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, экспозиция подготовлена в Новгородском государственном музее-заповеднике и приурочена к 160-летию открытия памятника Тысячелетию России.

Модель верхней части памятника Тысячелетию России (1860). Отливка со скульптуры И.Н. Шредера. Из фондов Новгородского музея

Как рассказал руководитель отдела экспозиционной и выставочной деятельности Пушкинского заповедника Александр Иванов, в Пушкинские Горы прибыли 16 музейных предметов, в том числе — памятные медали и жетоны, редкие книжные издания, фотографии из фондов Новгородского музея-заповедника, а также уникальные документы. Так, посетители выставки могут увидеть в подлинники нескольких рукописей 1862 года. Это «Список духовных лиц, назначенных для крестного хода 7 и 8 сентября в Новгороде по случаю переложения мощей святого благоверного великого князя Владимира Ярославича в новую серебряную раку и открытия памятника Тысячелетию России». И к нему даже своего рода «сценарий праздника» — «Церемониал по Духовной части для открытия памятника Тысячелетию России». Ещё один любопытный документ — запечатанное сургучом «Отношение № 3597 начальника Новгородской губернии демянскому уездному предводителю дворянства [Обрескову Н.М.] о предоставлении в скорейшем времени в Хозяйственный департамент Главного управления путей сообщения и публичных зданий всех сумм, пожертвованных на сооружение памятника Тысячелетию России в г. Новгороде».

«Дополняют этот ряд два больших, в несколько метров, планшета, — рассказал Александр Иванов. — На них изложена и богато, крупными, со множеством деталей фотографиями и репродукциями, проиллюстрирована вся история строительства памятника, его разрушения и последующего восстановлении в годы Великой Отечественной войны».

Авторы выставки напомнили, что памятник Тысячелетию России – гордость Новгорода, его визитная карточка и единственный в мире памятник государству. Он был установлен по указу императора Александра II в ознаменование празднования значимой даты в истории государства Российского, которое, согласно летописным сведениям, ведет отсчет от призвания варяжского князя Рюрика в Новгород. Памятник отображает путь страны с IX по XIX век в лицах. Здесь представлены государственные деятели, военные люди и герои, просветители, писатели и художники, всего 129 фигур. Впервые выставку «В память совершившегося Тысячелетия России» экспонировали этой осенью в Великом Новгороде. Жители и гости Святогорья — первые, кто увидит выставку за пределами региона её создания.

В Пушкинском заповеднике эта экспозиция, как планируется, будет работать в течение двух месяцев, до 15 февраля 2023 года. Развёрнута она в «Льняном амбаре» в мемориальной усадьбе «Михайловское».

Вход на выставку свободный.