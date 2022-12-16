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Культура

Рождественские шедевры европейской музыки прозвучат в Пскове

19.12.2022 12:57|ПсковКомментариев: 0

Органно-вокальный концерт из цикла «Рождественские шедевры европейской музыки для голоса и органа» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 25 декабря в 17:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

В концерте принимают участие дипломант всероссийских и международных органных конкурсов Александр Цветков и выпускница Санкт-Петербургской консерватории имени Н. А. Римского-Корсакова, лауреат всероссийских и международных вокальных конкурсов Дария Гаврилова.

В концерте прозвучат сочинения XVII-XX веков: Иоганна Себастьяна Баха, Луи Николя Клерамбо, Франца Ксавьера Грубера, Франца Петера Шуберта, Франческо Паоло Тости, Андре Резона, Габриеля Урбена Форе, Эдварда Хагерупа Грига, Эдуарда Мак-Доуэлла и Джузеппе Фортунино Франческо Верди. 

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 500 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Продолжительность концерта 60 минут, без антракта. В начале концерта звучит художественное слово.

Посещение рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет.

По вопросам концертов просьба обращаться по контактным телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Теги: #концерт #орган
Источник: Псковская Лента Новостей
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