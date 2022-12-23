Культура

«Михайловское» сообщает о режиме работы в праздничные и предпраздничные дни

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» напоминает, что завтра, 27 декабря, в мемориальных усадьбах и в «Пушкинской деревне» в Бугрово, равно и во всех выставочных залах Научно-культурного центра — санитарный день. Гости заповедника при этом свободно и как угодно долго могут гулять по паркам Михайловского, Петровского и Тригорского, уточнили в музее.

Эдвард Выржиковский. Михайловское. Роща (1973). Из фондов музея-заповедника

Тем же, кто задумал путешествие в псковские пушкинские места в предстоящую празднично-каникулярную неделю, в заповеднике напоминают, что в последний день года, 31 декабря, все музеи-усадьбы, а также «Центр творческих музейных программ» и выставочный зал «Музейная почта» в деревне Бугрово работают до 14.00. В воскресенье, 1 января, в «Михайловском» выходной, а далее, в период со 2 по 8 января включительно, все его объекты открыты для посетителей с 10.00 до 17.00.