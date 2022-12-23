Культура

Псковичей приглашают на просмотр и обсуждение фильма «Девушка и смерть»

Центральная городская библиотека приглашает псковичей на показ и обсуждение киноленты выдающегося голландского режиссера Йоса Стеллинга «Девушка и смерть» 28 декабря в рамках Международного дня кино. Главная идея фильма - женщина как неумолимое проявление фатума. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Центральной городской библиотеке.

«"Девушка и смерть" - драматическая история любви молодого русского врача и немецкой женщины, повстречавшихся в захолустном придорожном отеле. Действие фильма разворачивается в трех временных пространствах: конец девятнадцатого, начало и середина двадцатого веков», – рассказали в библиотеке.

В фильме заняты российские актеры: Сергей Маковецкий, Леонид Бичевин, Светлана Светличная.

«В моем фильме много противостоящих сторон: мужчина и женщина, Запад и Восток, Россия и Голландия, день и ночь, прошлое и будущее», - говорит Йос Стеллинг, которого российские киноманы знают как режиссера фильмов: «Стрелочник», «Душка», Летучий голландец», «Иллюзионист».

Длительность фильма – 127 минут. Начало в 15.00.

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