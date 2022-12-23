Культура

Попробовать зиму на вкус приглашает музей-заповедник «Изборск»

Мастер-класс по росписи коврижки пройдет в Изборске в рамках проекта «Русская зима». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном музее-заповеднике «Изборск».

«Какая она, зима, на вкус? Обязательно немного пряная и с тонкой белоснежной хрустящей глазурью, как коврижка! Коврижка – это предок пряника, известна с XII века. Чаще всего коврижки изборяне пекли к Новому году и Рождеству. Если коврижки оставались и черствели, их не выкидывали - плохая примета. Их хранили до следующего Рождества, размачивали в воде и кормили домашних животных», - рассказали в музее.

В рамках проекта «Русская зима» в музейном кафе «Блинная» состоится мастер-класс «Зима на вкус» по росписи коврижки. Там можно будет узнать историю этого изделия, нанести на коврижку свой рисунок и выпить ароматного чая из самовара.

Мероприятие пройдет 29 декабря, 2 и 8 января в 11:00. Предварительная запись по телефону: 8 (81148) 96-713. Стоимость - 300 рублей.

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Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей, ПЛН FM и Центр Деловой Информации.