Попробовать зиму на вкус приглашает музей-заповедник «Изборск»

Мастер-класс по росписи коврижки пройдет в Изборске в рамках проекта «Русская зима». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в государственном музее-заповеднике «Изборск».
В рамках проекта «Русская зима» в музейном кафе «Блинная» состоится мастер-класс «Зима на вкус» по росписи коврижки. Там можно будет узнать историю этого изделия, нанести на коврижку свой рисунок и выпить ароматного чая из самовара.
Мероприятие пройдет 29 декабря, 2 и 8 января в 11:00. Предварительная запись по телефону: 8 (81148) 96-713. Стоимость - 300 рублей.
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Информационными партнерами мероприятия выступают Псковская Лента Новостей, ПЛН FM и Центр Деловой Информации.