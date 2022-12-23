Культура

Прослушать отрывки из книг можно в парке «Тайны сказочных огней» в Пскове

В открывшемся парке «Тайны сказочных огней» в Пскове перед фонарями установлены таблички с QR-кодами, по которым можно прослушать отрывок из сказочного произведения. Об этом в своём Telegram-канале сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

Фото здесь и далее: Михаил Ведерников / Telegram

В парке установлены более 20 световых композиций, состоящих из более чем 200 фонарей размером до 5 метров в высоту. Все они посвящены известным сказочным сюжетам – «Лебединому озеру», «Щелкунчику», «Снежной королеве», «Дюймовочке» и другим.

Световые композиции дополняет музыка.

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«Каждый фонарь – это сложная авторская работа: основой его служит металлический каркас с уличной подсветкой изнутри. Затем каркас обтягивают тканью, позже раскрашивают. Конструкции хрупкие, ранимые, именно поэтому трогать фонари руками нельзя», – отметил глава региона.

«Тайны сказочных огней» открыты до 15 января. Время работы: с 17:00 до 21:00. Вход бесплатный.