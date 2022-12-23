Культура

Псковский музей-заповедник планирует провести 50 выставок в следующем году

Псковский музей-заповедник планирует провести 50 выставок в следующем году. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Светлана Мельникова во время итоговой пресс-конференции, которая проходила сегодня, 27 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«В этом году псковский музей организовал 114 выставок. Не скажу, что меня это радует. В моем понимании, каждая выставка должна быть событием, и если мы взялись за эту работу, то нужно ее делать с пониманием, что это действительно творческий научный труд, соответствующий результату», – рассказала Светлана Мельникова.

Она добавила, что в этом году в музее планируют провести 50 выставок.

«Для понимания я скажу вам, что в следующем году в псковском музее будет 50 выставок. И я считаю, что это много. Даже в филиалах проекты должны быть значимыми, как мы говорим: "Вкусными"», - пояснила Светлана Мельникова.