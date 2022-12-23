Культура

Псковскому музею-заповеднику выделят средства на освоение части Поганкиных палат

Псковскому музею-заповеднику выделят средства на освоение части Поганкиных палат. Об этом рассказала генеральный директор учреждения Светлана Мельникова во время итоговой конференции, которая проходила сегодня, 27 декабря, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Министерство культуры Российской Федерации заверило нас, что в следующем году будут средства на освоение части Поганкиных палат. 28 залов - это очень непростая история, и если два небольших зала потребовали полгода напряженной работы, то можете себе представить, как много работы ждет на этом огромном пространстве. Я предполагаю, что в следующем году нам предстоит освоить первые 8 залов», – рассказала Светлана Мельникова.

Она добавила, что за один год количество работающих в музее реставраторов увеличилось с 4 до 11, но и это меньше половины от необходимого для работы музея количества реставраторов.