Культура

Новогодний концерт преподавателей состоялся в псковском колледже искусств

Новогодний концерт преподавателей Псковского областного колледжа искусств имени Н. А. Римского-Корсакова «Коллективное поздравление» состоялся в Пскове.

Фото, видео здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Участниками концерта стали преподаватели музыкального отделения. Как рассказали в учреждении, они хотели создать своими концертными выступлениями атмосферу приближающегося праздника.

В программе прозвучали камерная музыка — вокальные и инструментальные произведения отечественных и зарубежных композиторов: В. В. Беллини, Л. Делиба, К. Сен-Санса, Фр. Пуленк, О. Питерсона, Д. Мийо, А. Пьяццоллы, А. Цфацмана, М. де Фальи, а также преподавателей колледжа – члена Союза композиторов РФ, заслуженного деятеля искусств Псковской области Татьяны Лаптевой и Андрея Михайлова.

В концерте приняли участие Илья Кричевский (гобой), заслуженный деятель искусств Псковской области Аркадий Галковский (кларнет), Ирина Иванова (гусли), Кира Горшкова и Динара Ибрагимова (вокал), Мария Трофимова, Иван Колбашов, Виктор Иванов, Валерия Дунюшкина, Артур Крушинский (фортепиано). Ведущая концерта была музыковед Лариса Никитина.