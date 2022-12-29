Культура

Псковичей приглашают выставку к 100-летию образования СССР

Выставка, посвященная 100-летию образования СССР, начала работу в главном здании Псковского музея-заповденика сегодня, 30 декабря. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Цель выставки – напомнить об истории, событиях и личностях, которые стояли у истоков образования СССР. Посетители смогут познакомиться с фрагментами музейных коллекций, где отражены этапы становления Советского Союза. Особенно интересным экспонатом является специальная памятная медаль, которая была выпущена к 100-летию СССР и передана в дар музею.

После распада Российской империи на ее территории в условиях завершения Первой мировой войны и начале Гражданской образовалось с десяток независимых государств, в том числе и советских: РСФСР, Армения, Грузия, Азербайджан, Украина и Белоруссия. К 1922 году кавказские республики создали свой первый прообраз будущего союза – Закавказскую Социалистическую Федеративную Советскую Республику (ЗСФСР).

Необходимость идеологической и экономической однородности возникших суверенных территорий требовала объединения для создания политической стабильности с перспективами социального переустройства на всеобщее благо. Кроме того, находясь со всех сторон окруженными враждебными силами, новые республики нуждались и в увеличении военного потенциала. Победившая социальная революция поставила перед новым руководством республик поистине революционные задачи. Одна из них – объединение огромных территорий на основе общих, взаимовыгодных и равноправных возможностей, рассказали в музее.

По этой причине большевики, сменившие либеральное Временное правительство, стремились к выстраиванию единой системы внешней безопасности всех подчиненных республик. В новом социалистическом обществе была сильна идея создания единого могущественного государства и довольно большая часть населения советских республик искренне поддерживала большевиков в стремлении к объединению.

Иосиф Сталин в декабре 1922 года так охарактеризовал идею создания СССР: «В истории Советской власти сегодняшний день является переломным. Он кладет вехи между старым, уже пройденным периодом, когда советские республики хотя и действовали вместе, но шли врозь, занятые прежде всего вопросом своего существования, и новым, уже открывшимся периодом, когда отдельному существованию советских республик кладется конец».

После многочисленных обсуждений, дебатов и съездов на местах было подготовлено три проекта образования союзного государства. В итоге победил проект В. Ленина. По его мнению, РСФСР и другие советские республики должны образовать Союз Советских Социалистических Республик на равных правах. Центральные руководящие органы необходимы, но и полномочия союзных республик никто урезать не имеет права.

В итоге 30 декабря 1922 года прошел I Всесоюзный съезд Советов СССР. Его члены приняли Декларацию и Договор о создании СССР. На тот момент он объединил РСФСР (Россия), УССР (Украина), БССР (Белоруссия) и ЗСФСР (Армения, Грузия, Азербайджан). В качестве основных принципов указали, что союзная республика имеет право выйти из СССР в любой момент. Без согласия республики центральные органы правления не могут изменять ее границы.

Всеобщее равенство способствовало созданию благоприятных условий для дальнейшего построения социализма. Все народы получили одинаковые права, и это положительно отразилось на их культурном и экономическом развитии. Люди разных национальностей стали более сплоченными и дружными – они все стали гражданами СССР.

Выставка работает в фойе второго этажа главного здания Псковского музея-заповедника (ул. Некрасова, 7). Вход бесплатный.