Культура

Опубликована новогодняя афиша Псковского музея-заповедника

Псковский музей-заповедник опубликовал новогоднюю афишу мероприятий, которые пройдут в учреждении с 31 декабря по 8 января.

1 января будут работать Псковский кремль и главное здание Псковского музея-заповедника (экспозиция «Культура и искусство древнего Пскова») с 12:00 до 18:00.

С 2 по 8 января все объекты музея работают с 10:00 до 18:00 (территория Псковского кремля будет открыта с 9:00).

Музеи-квартиры В.И. Ленина и Ю.П. Спегальского в период новогодних выходных работают только по предварительным заявкам по телефону: +78112663311.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

ПСКОВСКИЙ КРЕМЛЬ

31 декабря, 12:00 / 1 января, 12:00 и 14:00 / 2 января, 10:00 и 12:00 / 3-6 января, 10:00, 12:00 и 15:30 / 7-8 января, 12:00 и 14:00

Сборная экскурсия по Псковскому кремлю

В ходе экскурсии вы узнаете историю строительства Псковской крепости, познакомитесь с особенностями вечевого строя Псковской земли, застройкой средневекового Кремля. Предполагается также посещение Троицкого собора.

Стоимость: 300 руб./чел. – взрослые, 250 руб./чел. – школьники, в т.ч. по Пушкинской карте.

2, 4 и 6 января, 14:00

Экскурсия-прогулка «Башни Псковского Кремля»

На прогулке вы познакомитесь с устройством и историей трёх башен. Со смотровой площадки Власьевской башни вы сможете насладиться красотами города и своими глазами оценить мощь неприступных псковских стен. Вы прогуляетесь по боевым ходам и посетите первую каменную башню Псковского кремля – Кутний костёр. Завершится образовательная прогулка в Плоской башне, стоящей в «колыбели» города Пскова - месте впадения реки Псковы в реку Великую.

Стоимость: 350 руб./чел. – взрослые, 300 руб./чел. – школьники, в т.ч. по Пушкинской карте.

3 и 5 января, 14:00

Сборная экскурсия «Все о Кремле»

Тематическая экскурсия, в ходе которой вы узнаете историю строительства и военную историю псковской крепости, познакомитесь с особенностями вечевого строя Псковской земли, услышите рассказ о застройке средневекового Кремля. Посетив Приказную палату, вы узнаете о государевой службе воеводы, дьяка и подьячих, а также о системе государственного управления России в XVII веке.

Закончится экскурсия подъемом на смотровую площадку Власьевской башни, с которой открывается превосходный вид на историческую часть древнего города.

Стоимость: 450 руб./чел. – взрослые, 350 руб./чел. – школьники, в т.ч. по Пушкинской карте.

2 и 7 января, 16:00

Сборная экскурсия по Приказной палате

Приказная палата – единственное сохранившееся в Пскове здание гражданской архитектуры XVII века административного назначения. На экскурсии вы познакомитесь с государевой службой воеводы, которому принадлежала вся полнота власти в городе Пскове и в Псковском уезде, узнаете о работе дьяка и подьячих, а также о системе государственного управления России в XVII веке. Погрузиться в Петровскую эпоху поможет восстановленный интерьер административного центра Псковской земли.

Стоимость: 300 руб./чел. – взрослые, 250 руб./чел. – школьники, в т.ч. по Пушкинской карте.

2 января, 19:00

Театрализованное мероприятие «Стрелецкий дозор в вечернем Кремле»

Опускается тьма и начинается их дозор. Служилые люди по прибору – стрельцы XVII в., «вооруженные» огненным боем, заступают в караул и обходят самые потаённые уголки Кремля. Помогая государевым боярам (участники программы) в осмотре «городового строения» и подсвечивая путь фонарями, стрельцы заводят их во Власьевскую и закрытую башню Святых ворот, сопровождая переходы живыми диалогами и историями из прошлого.

Стоимость: 500 руб./чел. – взрослые, 400 руб./чел. – школьники, в т.ч. по Пушкинской карте.

3 января, 13:00

Интерактивная программа «Старая крепость»

В ходе программы участники узнают некоторые секреты Псковской крепости: вместе со стрельцом они пройдут по крепостной стене, познакомятся с её устройством, посетят Власьевскую башню. Под руководством стрельца ребята, экипированные деревянными копьями, мечами и щитами поучаствуют в боевом построении и познакомятся с его особенностями. В конце их ждут «молодецкие игры» (русская забава «Сбей шапку» или «Битва на тямбарах»).

Стоимость: 300 руб./чел., в т.ч. по Пушкинской карте.

3 и 5 января, 19:00

Бал в Псковском кремле

Программа пройдет в Приказной палате Псковского кремля. Участники познакомятся с русской бальной культурой и бальным этикетом, посетят салоны, узнают о языке веера и различных бальных аксессуарах. Ведущие-хореографы научат основным движениям и вместе с гостями исполнят полонез, польку и другие танцы. Под звуки вальса, в атмосфере старинных палат каждый сможет почувствовать себя частью новогодней сказки.

Стоимость: 1000 руб./чел., в т.ч. по Пушкинской карте.

4 января, 19:00

Инструментальный концерт «Новогодний калейдоскоп»

Псковский музей-заповедник приглашает гостей и жителей Пскова посетить концерт-микс, на котором прозвучат произведения различных стран и эпох. Зрители услышат произведения Вивальди, авторскую музыку, аргентинскую и классическую гитару, древние звончатые гусли, современный баян, а также познакомятся с жалейкой, дудочками и шумовыми инструментами. Для гостей концерта будут играть молодые музыканты города Пскова, лауреаты международных конкурсов. Окунитесь в новогодний калейдоскоп музыки!

Стоимость: 400 руб./чел. – взрослые, 300 руб./чел. – школьники, в т.ч. по Пушкинской карте.

4 и 7 января, 13:00

Интерактивная программа «Кремлёвская ёлка»

Программа проводится в Приказной палате Псковского кремля и знакомит детей с традициями празднования Рождества и Нового года на Руси. Гостей встретит жена псковского купца, которая расскажет, как и почему менялась дата празднования Нового года, по каким «правилам» украшались первые ёлки и что необычного привнёс в традиции встречи Нового года царь Пётр I. Гостем программы станет богатый европейский купец, который познакомит ребят с иностранными обычаями проведения этого праздника. Закончится программа мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира.

Стоимость: 300 руб./чел., в т.ч. по Пушкинской карте.

6 января, 19:00

Театрализованная программа «Звездочёт»

В канун Рождества в граде Пскове увидал народ на ночном небосводе звезду хвостатую и каждый знамение это по-своему толковать стал. Нет согласия промеж людей. А иные лихо творят. И решил созвать дьяк посадских людей (участники программы) в палату Приказную, то ли чтоб указ государев зачитать, то ли чтоб следствие учинить. Да вот только и у стен палат белокаменных покую нет. Решили в башню Власьевскую пойти, чтоб звезды ближе увидать можно, а иные в игры народные забавляться стали, петь да гадать, а тут ещё некий звездочет-хитрец промеж людей тех объявился и тут уж без стража и слова дьяка не обойтись.

Стоимость: 500 руб./чел. – взрослые, 400 руб./чел. – школьники, в т.ч. по Пушкинской карте.

7 января, 19:00

Интеллектуальная игра «Кремлёвский квиз»

Все на квиз! Кремлёвский квиз – это соревновательная командная викторина, в которой вы сможете проверить свои знания псковской истории, культуры и всего остального понемногу. Интересные вопросы, необычные правила и заводной ведущий – вот что ждёт игроков в рождественский вечер 7 января. Особенностью игры является то, что вам не потребуется глубоких знаний – правильно отвечать на вопросы вам поможет логика. Встретимся в Приказной палате Псковского кремля!

Стоимость: 400 руб./чел., в т.ч. по Пушкинской карте.

Место встречи: Информационный центр музея (ул. Кремль, 4).

Телефон для записи: +78112724574.

ПОГАНКИНЫ ПАЛАТЫ

31 декабря, 12:00 / 2-7 января, 12:00

Сборная экскурсия по выставке «Клады великих потрясений: от Русского царства к Российской империи»

В ходе экскурсии гости увидят часть крупнейшего за всю историю раскопок в Пскове клада 2016 года, обнаруженного рядом с музейным кварталом. Клад был обнаружен в нескольких емкостях: 6 жестяных банок с монетами и 2 крупных серебряных сосуда. Позднее неподалеку в раскопе нашли еще два комплекса: жестяную коробку, наполненную сокровищами, а второй – сильно заржавевший комок находок.

Экскурсовод подробно расскажет гостям об уникальности псковского клада, которая состоит в нумизматической полноте и разнообразии. Это позволит посетителям проследить всю историю великого преобразования Русского царства в Российскую империю – от самого восхождения до полного ее крушения. Посетители увидят монеты чеканки всех представителей династии Романовых – от Михаила Федоровича до Николая Второго.

Стоимость: 300 руб./чел. – полный билет, 200 руб./чел. – льготный билет, в т.ч. по Пушкинской карте.

2 и 4 января, 12:00 и 14:00

Интерактивная программа «Ёлка в старом доме» (для родителей с детьми)

Программа познакомит с историей и традициями празднования Рождества Христова и Нового года в конце XIX – начале XX веков. Участники программы познакомятся не только с праздничной атмосферой главных зимних праздников, но и узнают историю «старого дома», в котором проживала семья богатого псковского купца по фамилии Поганкин.

Стоимость: 100 руб./чел. – дошкольники; 150 руб./чел. – школьники и студенты; 200 руб./чел. – взрослые.

3 января, 13:00 и 17:00 / 5 января, 12:00 и 14:00 / 7 января в 19:00

Рождественский спектакль «Вертеп» (для родителей с детьми)

Программа о праздновании Рождества Христова познакомит маленьких и больших зрителей с иконописной традицией и вертепным представлением под чудесное живое пение музейных актеров. В ходе программы с помощью кукол будут воссозданы события Рождества. Как и подобает, зло в лице царя Ирода будет наказано, и он жестоко поплатится за свои ужасные деяния, а зрители смогут разделить с участниками действия радость Рождественского чуда!

Стоимость: 70 руб./чел. –дошкольники; 150 руб./чел. – школьники; 250 руб./чел. – студенты; 300 руб./чел. – взрослые.

3 января, 15:00 / 5 января, 13:00

Интерактивная программа «Вечер накануне 1700-го»

Культурно-образовательная интерактивная программа проводится в Поганкиных палатах и познакомит детей с традициями празднования Нового года на Руси. Гостей встретит жена псковского купца Сергея Ивановича Поганкина, которая расскажет, как и почему менялась дата празднования Нового года, по каким «правилам» украшались первые елки и что необычного привнес в традиции встречи Нового года царь Петр I. Закончится программа игрой и мастер-классом по изготовлению новогоднего сувенира.

Стоимость: 300 руб./чел. в т.ч. по Пушкинской карте.

6 и 7 января, 13:00

Интерактивная программа «Святки»

Культурно-образовательная интерактивная программа «Святки» познакомит гостей с традициями празднования Рождества и с обрядами, бытовавшими в Святки на Псковщине: походят колядовщиками, погадают, покричат «мороз!». Гости программы услышат живое фольклорное пение, поиграют в народные игры.

Стоимость: 300 руб./чел., в т.ч. по Пушкинской карте.

7 января, 12:00

Акция «Рождество-семейный праздник»

Интерактивные творческие площадки для родителей с детьми по рождественской традиции. Детей познакомят с народными традициями подготовки и празднования Рождества Христова, расскажут о святочных гаданиях, проведут мастер-класс по изготовлению музейного сувенира.

Стоимость: 100 руб./чел. –дошкольники; 150 руб./чел. – школьники и студенты; 200 руб./чел. – взрослые.

Место встречи: Фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7).

Обязательна предварительная запись по телефонам: +78112663311 (экскурсия), +78112292260 (программы).

КАРТИННАЯ ГАЛЕРЕЯ ПСКОВСКОГО МУЗЕЯ

31 декабря и 2-7 января, 11:30

Сборная экскурсия по Картинной галерее Псковского музея

На трех этажах здания, построенного для Художественно-промышленной школы на средства мецената Николая Федоровича Фан-дер-Флита в 1913 году, представлены более трехсот художественных произведений русских художников, отражающих историю искусства России за четыре столетия. Участники экскурсии узнают об эмоциональном и духовном содержании русского искусства, о его живописно-пластическом богатстве. Зрительный ряд, включающий в себя наиболее яркие в художественном отношении работы, даст возможность наблюдать смену и развитие стилей, отражающих меняющийся взгляд на изменяющийся мир. Экскурсовод познакомит гостей с торжественной одухотворенностью портретов XVIII века, идеалами просветительства художников-академистов, социальной направленностью передвижников, ностальгическими нотками изысканных работ «мирискуссников», особенностями творчества представителей постмодернизма.

Стоимость (группа от 6 чел.): 400 руб./чел., в т.ч. по Пушкинской карте.

6 января, 19:00

Тематическая программа «Звезда Рождества»

Рождество Христово – одна из самых популярных тем сакрального искусства. Она нашла отражение в многочисленных произведениях искусства, хранящихся в Псковском музее. С течением времени фантазии художников становились все более интересными. И сейчас мы можем любоваться многообразием художественной мысли на одну тему – Рождества. Сравнить как в разные эпохи выглядели участники этой истории, что влияло на выбор деталей и как разные люди в разное время видели одно и то же событие рассказываем на примере нескольких работ.

Стоимость: 450 руб./чел. – полный билет, 350 руб./чел. – льготный билет, 450 руб./чел. – по Пушкинской карте.

Место встречи: Фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7).

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.

ГЛАВНОЕ ЗДАНИЕ МУЗЕЯ

31 декабря, 3 и 5 января, 13:00

Сборная экскурсия по экспозиции «Псковский край в годы Великой Отечественной войны»

Экспозиция «Псковский край в годы Великой Отечественной войны» создана в 1989 г. сотрудниками отдела советской истории. Большинство экспонатов – подлинные предметы времен войны. Экспозиция посвящена истории Псковского края с 1941 по 1945 гг. Это одна из самых трагических и героических страниц в истории нашего края.

Стоимость (группа от 6 чел.): 300 руб./чел. – полный билет, 200 руб./чел. – льготный билет, в т.ч. по Пушкинской карте.

31 декабря и 2-7 января, 14:00

Сборная экскурсия по экспозиции «Культура и искусство древнего Пскова»

Лучшие экспонаты Псковского музея-заповедника были перенесены на некоторое время из знаменитых палат XVII в., некогда принадлежавших успешному купцу и крупному чиновнику Сергею Ивановичу Поганкину. Девять залов, которые рассказывали о тысячелетней истории Псковской земли, ее ремеслах, торговле, войнах, о культуре и искусстве псковитян теперь, в кратком изложении, представлены в трех залах. На выставке Вы увидите иконопись, художественное серебро, археологию и посуду, которые ярко демонстрируют все многообразие жизни древних обитателей Псковского края.

Стоимость (группа от 6 чел.): 400 руб./чел. – полный билет, 300 руб./чел. – льготный билет, в т.ч. по Пушкинской карте.

5 января, 16:00

Вечерняя тематическая экскурсия «Лабиринты музейного квартала»

Изюминкой нового музейного проекта является авторский показ воссозданных и отреставрированных объектов музейного квартала, украшенных красивой иллюминацией. Познавательное путешествие начнется во дворике Поганкиных палат. Экскурсовод познакомит гостей с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе реставрации. Далее экскурсия пройдет вдоль Картинной галереи, костела и завершится около Палат у Сокольей башни. Гости обязательно посетят выставку «Всеволодов Свет», посвященную 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Петровича Смирнова – первую выставку в отреставрированном пространстве Палат.

Стоимость: 300 руб./чел. – взрослый билет, 200 руб./чел. – льготный билет, 300 руб./чел. – по Пушкинской карте.

Место встречи: Фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7).

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.

ПАЛАТЫ У СОКОЛЬЕЙ БАШНИ (ДОМ КСЕНДЗА)

31 декабря, 3 и 5-8 января, 13:00

Сборная экскурсия по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни» (Дому Ксендза)

Палаты у Сокольей башни – это не просто яркий музейный объект, это множество тайн, загадок и исторических открытий.

Кем были владельцы Палат? Почему Палаты имеют второе название? Почему Ксендз перенес главный выход на другую сторону? Что уцелело в страшном пожаре 1944 года после того, как сгорели все деревянные конструкции Палат? Имело ли здание еще один этаж? Все это и многое другое вы сможете узнать в рамках обзорной экскурсии по музейному комплексу «Палаты у Сокольей башни». Экскурсия включает в себя посещение здания палат, где размещена выставка работ знаменитого псковского кузнеца Всеволода Петровича Смирнова (художественная ковка, изобразительное искусство), а на территории двора гостей встретят возвращенные авторские кованые работы кузнеца Евгения Васильевича Вагина.

Стоимость: 300 руб./чел. – полный билет, 200 руб./чел. – льготный билет, в т.ч. по Пушкинской карте.

2-8 января, 11:00-16:00

Работа Музейной мастерской. Мастер-классы:

«Огонь свечи горит в ночи»

Невозможно представить Новый год без ярких отблесков гирлянд на елочных шарах, искрящихся бенгальских огней, залпов фейерверков с причудливыми цветами в вечернем небе. А на праздничном столе, привнося в дом ощущение теплоты и уюта, неизменно горят свечи. На мастер-классе посетители смогут самостоятельно изготовить авторский атрибут новогоднего украшения интерьера – подсвечник из старой стеклянной банки.

Стоимость: 300 руб./чел., в т.ч. по Пушкинской карте.

«Новогодний колокольчик»

Дети всегда приходят в восторг, когда им удается смастерить интересную фигурку или игрушку своими руками, а особенно, когда основой для такого изделия становится привычный и ничем не примечательный предмет. Даже поделки из одноразовых стаканчиков для ребят будут невероятно интересными, если помочь им разглядеть в каждой вещи что-то необыкновенное. На мастер-классе посетители изготовят новогодний декор – колокольчик. Такая игрушка, сделанная из стаканчика, может быть использована в качестве праздничного украшения.

Стоимость: 300 руб./чел., в т.ч. по Пушкинской карте.

«Дед Мороз оставил»

Очень часто на вопрос, что людям нравится больше: получать подарки или дарить, многие отвечают – дарить. Действительно, ведь выбор, поиск и подготовка сюрприза – это приятные хлопоты и очень ответственное дело! Но даже самый долгожданный подарок нуждается в красивой подаче. На мастер-классе участники смастерят и украсят вместительный контейнер-коробочку для сладкого содержимого.

Стоимость: 200 руб./чел., в т.ч. по Пушкинской карте.

«Ласковый огонек в руках»

Подготовка к Новому году – долгожданное, приятное и волнительное время, которое с нетерпением ждут и малыши, и взрослые. Мороз рисует причудливые узоры на стеклах, снежинки кружатся в заводном танце в свете фонаря, хрустит снег под ногами прохожих, а совсем-совсем скоро наступит любимый праздник. Как сделать время ожидания Нового года еще приятнее, уютнее и теплее? Смастерить памятную авторскую новогоднюю композицию для праздничного интерьера или в подарок близкому человеку. На мастер-классе посетители изготовят венок для свечи, используя разнообразные «зимние цветы».

Стоимость: 300 руб./чел. – большой формат; 200 руб./чел. – малый формат, в т.ч. по Пушкинской карте.

«Открытка в стиле XIX века»

Новый год в XIX веке – это время пышных балов, великосветских визитов, уютных вечеров у камина и долгожданных подарков, заботливо завернутых в цветную бумагу с пышным бантом. Именно в этот период появились новогодние и рождественские открытки. Отправлять их было принято не только родственникам в другие города, но и соседям, живущим на другой стороне улицы. Такую «историческую» открытку посетители смогут создать на мастер-классе. А чтобы соблюсти в точности все правила дарения и правильно подписать их пером и чернилами, участники заглянут в письмовники – книжки с рекомендациями, как лучше поздравить родственников или начальство «в дань учтивости и деликатности».

Стоимость: 200 руб./чел., в т.ч. по Пушкинской карте.

«Новогоднее настроение»

Нового года ждут не только малыши и их родители! Ваша новогодняя красавица-елка с удовольствием примерит новые игрушки. Сделайте своими руками мягкий сувенир из фетра для праздничного дерева: теплые варежки, уютный домик, или яркий новогодний шар. На мастер-классе вы сможете выбрать одно из этих изделий. В изготовлении любого из них вам поможет опытный специалист.

Стоимость: 300 руб./чел., в т.ч. по Пушкинской карте.

«Подкова на счастье»

Издавна считается, что подкова – это талисман, который несет с собой счастье, удачу и богатство. Предки верили, что если найти ее на дороге, то с этого времени можно стать баловнем судьбы. Настоящую подкову сейчас трудно найти, но сделанный своими руками оберег также будет обладать сильнейшей энергетикой. Ведущий мастер-класса подскажет, как изготовить и правильно повесить талисман дома.

Стоимость: 200 руб./чел., в т.ч. по Пушкинской карте.

«Елочка на елочку»

Люди умели вязать с незапамятных времен. Известны несколько техник, но наиболее распространенные – крючком и на спицах. На мастер-классе посетители научатся древней технике вязания иглой! Ведь Новый год – отличный повод узнать что-то новое. Участникам программы предлагается сделать своими руками символ праздника – елочку, которой можно будет украсить настоящее новогоднее дерево.

Стоимость: 300 руб./чел., в т.ч. по Пушкинской карте.

«По платью видно, кто идет»

В России живет очень много народов. При этом есть и очень малочисленные группы, к которым относятся сето. Сето – финно-угорский этнос со своей историей, религией и традициями. Много веков русские и сето живут вместе – в Печорском районе Псковской области. Гости мастерской познакомятся с традиционным костюмом народов, проживающих на Псковщине (русских и сето), а с помощью некоторых приспособлений – маленькой деревянной заготовки-брелка, кисти и красок – «оденут» свою куколку в традиционный костюм одной из народностей.

Стоимость: 200 руб./чел., в т.ч. по Пушкинской карте.

«Набойка под рукой»

Набойка – старинная традиционная техника нанесения рисунка на ткань при помощи деревянной печатной доски с рельефным орнаментом. Техника нанесения в разные исторические периоды менялась. В узорах в разное время были востребованы разнообразные сюжеты: растения, изображения людей, животных и даже жанровых сцен. Все это требовало от мастера особой наблюдательности и умения. В процессе мастер-класса вы познакомитесь с верховой набойкой – печатью краской по ткани – и сможете украсить отрез ткани интересным орнаментом; а главным сюрпризом мастер-класса окажется материал, из которого выполнен основной инструмент для нанесения рисунка.

Стоимость: 300 руб./чел., в т.ч. по Пушкинской карте.

«Мастерство манерное»

Набивная ткань – это ткань, на поверхность которой нанесен рисунок. Сегодня этот процесс полностью автоматизирован, а раньше набойка делалась исключительно вручную при помощи деревянных штампов (манер) и красок. Участники программы познакомятся с древним способом орнаментации ткани – кубовой набойкой. Рассказ будет сопровождаться показом предметов текстиля из фондов музея, натуральных растительных красителей, тканевых образцов разных этапов кубового крашения, раритетных печатных изданий начала XX века с рецептурой красящих составов. Используя резные деревянные штампы, участники программы изготовят текстильный сувенир или сумку-шопер в технике верховой набойки.

Стоимость: 500 руб./чел. – большой формат; 300 руб./чел. – малый формат, в т.ч. по Пушкинской карте.

Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Дом Ксендза) (Комсомольский пер., 7).

Телефон для записи: +78112331390.

ПОКРОВСКИЙ УГОЛ

4 января, 13:00

Сборная экскурсия по музейному комплексу «Покровский угол»

Покровская башня – самая мощная башня Псковской крепости. На экскурсии вы узнаете, как разворачивались драматические события штурма города войсками короля Стефана Батория в сентябре 1581 года, каким образом псковичам удалось остановить врага. Также познакомитесь с историей одного из образцов храмового зодчества, включенного в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, – храма Покрова и Рождества от Пролома, воздвигнутого в память о жертвах этой тяжелой осады. Будет затронута и тема реставрации комплекса в послевоенные годы, которая вновь вдохнула жизнь в комплекс «Покровский угол».

Стоимость: 150 руб./чел. – взрослые, учащиеся (студенты), в т.ч. по Пушкинской карте, 100 руб./чел. – дети до 16 лет.

Обязательна предварительная запись.

Место встречи: Вход в Покровскую башню (ул. Свердлова, 3).

Телефон для записи: +78112663311.

Фото: Юрий Яковлев

ДВОР ПОСТНИКОВА (МЕШОК-1)

31 декабря и 2, 4, 5 и 8 января, 13:00

Сборная экскурсия по музейному комплексу «Двор Постникова»

Экскурсия по комплексу «Двор Постникова» с посещением выставок. Посетители смогут ознакомиться с жизнью и бытом купеческих палат.

Стоимость: 400 руб./чел. – полный билет, 300 руб./чел. – льготный билет, в т.ч. по Пушкинской карте.

3 января, 13:00

Тематическая экскурсия по выставке «Три века двора Постниковых»

Выставка из фондов музея знакомит посетителей с историей жизни и бытования купеческих палат XVII века знаменитых купцов Постниковых. На выставке представлены археологические предметы, найденные во время раскопок на территории двора, артефакты из гражданских построек XVII–XVIII веков города Пскова. Отдельное внимание уделено временам бытования двора Постниковых (Мешок I и II), когда в разные периоды в здании размещались различные ведомства. Документы эпох дополнены визуальным рядом и экспонатами XVIII–XIX веков.

Стоимость: 200 руб./чел. – полный билет, 150 руб./чел. – льготный билет, в т.ч. по Пушкинской карте.

6 января, 13:00

Тематическая экскурсия по выставкам «Лики прошлого. Возвращение» и «Поставиша церковь камену на Мелетове»

«Лики прошлого. Возвращение»

Выставка представлена в пяти залах Палат Постниковых, памятника гражданского каменного зодчества рубежа XV–XVIII веков, и охватывает временной отрезок в 300 лет (XV–XVIII века), особое внимание уделяя XVII столетию – эпохе, вместившей в себя великое разнообразие явлений, переплетение разнонаправленных потоков жизни и творчества. Посетители смогут воочию убедиться, что в результате усложнения и напряжения всей русской жизни до сегодняшнего дня дошло во много раз больше письменных свидетельств и произведений искусства указанного периода, чем тех, что были созданы в более ранние эпохи. Эти памятники истории и культуры фиксируют переход от Средних веков к Новому времени. На выставке представлены различные произведения иконописи XV–XVIII веков (икона «Страшный суд») и декоративно-прикладного искусства. Одной из жемчужин является плащаница, практически не пострадавшая при пожаре 2010 года в Центре Грабаря, где находилась на реставрации.

«Поставиша церковь камену на Мелетове»

Во Дворе Постникова открылась выставка «Поставиша церковь камену на Мелетове», приуроченная к 560-летию создания уникального памятника архитектуры и монументальной живописи – церкви Успения. В Псковской летописи от 1462 года было сообщено о завершении строительства каменного храма, заказчиками которого выступили псковские посадники. Храм является памятником высочайшего художественного уровня, свидетельствующим о расцвете псковской архитектуры и монументальной живописи в середине XV века, с единственным сохранившемся 32-скатным покрытием кровли и оригинальными решением алтарных частей. Памятник ярко отражает время, в которое он создается, как стилистически, так и по содержанию. Для псковичей это была эпоха окончательного самоопределения, оформления свей независимости от Новгорода и получения собственной епархии. На выставке во Дворе Постникова представлены копии-реконструкции настенных росписей храма, в том числе практически недоступных фресок барабана Успенской церкви, редкие документы из фондов архива и музея, подлинные фрагменты настенных росписей из археологических раскопок, реставрационные чертежи 1950-х и 1960-х годов, фотофиксация практически всех работ, проводимых в памятнике. Большая часть предметов демонстрируется широкой публике впервые.

Стоимость: 200 руб./чел. – полный билет, 150 руб./чел. – льготный билет, в т.ч. по Пушкинской карте.

7 января, 13:00

Сборная экскурсия по выставке «Чести своей никому не отдам»

На выставке представлены предметы из фондов Псковского музея-заповедника, среди которых можно выделить образцы холодного и огнестрельного оружия, состоявшего на вооружении у солдат русской и западноевропейской армий в период Отечественной войны. Пространство выставки объединит искусство оружейных мастеров России, Франции, Англии, Германии, Швеции, представленное образцами холодного и огнестрельного оружия. Посетители смогут познакомиться с французскими пехотными ударно-кремневыми ружьями начала XIX века, увидеть кремневый кавалерийский пистолет образца 1809 года, изготовленный в Туле, а также узнать, в чем заключалась уникальность мушкетонов, которые были на вооружении русской армии в тот период.

Посетители также смогут увидеть экспонаты, отражающие бытность того времени, например, образцы фарфоровой посуды с изображениями Наполеона и его приближенных лиц. На выставке представлена портретная галерея героев Отечественной войны, в том числе П.Х. Витгенштейна, уникальные документы того времени и многое другое.

Одним из главных экспонатов выставки является двуручный меч, который традиционно принято считать мечом псковского князя Всеволода-Гавриила. Впервые после длительного перерыва он будет представлен широкой публике. Как утверждают специалисты, меч изготовлен в XIV веке и является репликой утраченного более древнего оружия XII века, принадлежавшего псковскому князю. На крестовине меча находится надпись «Honorem meum nemini dabo», которая переводится как «Чести своей никому не отдам».

Стоимость: 200 руб./чел. – полный билет, 150 руб./чел. – льготный билет, в т.ч. по Пушкинской карте.

Место встречи: Двор Постникова (ул. О. Кошевого, 2).

Телефон для записи: +78112292259.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

ДВОР ПОСТНИКОВА (МЕШОК-2)

2, 4 и 6 января, 12:00 и 14:00

Мастер-класс «Что растёт на ёлке»

Программа познакомит с выставкой ёлочных игрушек «До Нового года – не трогать!». Речь пойдёт о подготовке и праздновании Нового года в советскую эпоху. Участники программы узнают, как и какие события того времени нашли отражение в новогодних игрушках.

Стоимость: 100 руб./чел. –дошкольники; 150 руб./чел. – школьники и студенты; 200 руб./чел. – взрослые.

3 и 5 января, 12:00 и 14:00

Интерактивная программа «До Нового года — не трогать!» (для родителей с детьми)

Участники мастер-класса смогут самостоятельно изготовить новогоднюю игрушку из ваты и унести с собой готовое украшение для новогодней ёлки.

Стоимость: 100 руб./чел. –дошкольники; 150 руб./чел. – школьники и студенты; 200 руб./чел. – взрослые.

Место встречи: Двор Постникова (ул. О. Кошевого, 2).

Телефоны для записи: +78112292260, +79113580816.

ВАРЛААМОВСКИЙ УГОЛ

31 декабря и 2, 4 и 8 января, 15:00

Сборная экскурсия по музейному комплексу «Варлаамовский угол»

Варлаамовская башня, боевой ход, выставки «Лев против Орла» и «Прогулки по Пскову XIX в.» из атласа рисунков И.Ф. Годовикова, Высокая башня.

Стоимость: 300 руб./чел. – полный билет, 250 руб./чел. – льготный билет, в т.ч. по Пушкинской карте.

6 января, 15:00

Сборная театрализованная экскурсия «На службе государевой»

Начало XVII в. Время неспокойное. Заступая на службу, воин должен быть готов ко всему. У участников интерактивной экскурсии есть возможность разделить с ним тяготы и невзгоды военной службы. Гостям расскажут о системе оборонительных сооружений города Пскова, их охране, строительстве крепостных стен и башен Окольного города. Вместе со служилым человеком, сыном боярским (стрельцом), присутствующие узнают о службе в городском гарнизоне, истории строительства Ваарламовской и Высокой башен, осады 1615 г., поднимутся на верхние ярусы башен и пройдут по пряслу крепостной стены.

Стоимость: 350 руб./чел. – полный билет, 300 руб./чел. – льготный билет, в т.ч. по Пушкинской карте.

Место встречи: Площадка у Варлаамовской башни (ул. Л. Поземского, 46).

Телефон для записи: +78112292259.

Дети до 16 лет посещают музей бесплатно.