Культура

Псковичей приглашают на театрализованное представление в музее

Театрализованное представление «Звездочёт», в ходе которого псковичи перенесутся на несколько веков назад и окажутся в граде Пскове в канун Рождества состоится 6 января в 19:00 в Приказной палате Псковского кремля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: Псковский музей-заповедник

«Случилось так, что народ увидал на ночном небосводе необычную звезду, а некий звездочет-хитрец стал по-своему толковать это знамение и чинить смуту меж людей. Вашей задачей будет помочь дьяку учинить следствие и вывести хитреца на чистую воду», - рассказали музейщики.



Стоимость: 500 руб. – взрослые, 400 руб. – дети, студенты. Доступна оплата по Пушкинской карте. Телефон для записи и справок: +78112724574.