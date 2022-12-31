Культура

Более тысячи конкурсных открыток получила «Музейная почта» Пушкинского заповедника

Счёт рисованных открыток — участниц традиционного, ежегодного конкурса «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» от Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» перевалил за тысячу. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказали в заповеднике, уточнив, что конкурсные работы в адрес «Музейной почты» поступают со всех регионов России от Калининграда до Владивостока, Чукотки, Южных Курил.

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Как отметили в «Михайловском», с каждым годом конкурс становится всё более и более популярным, хотя не предполагает никаких материальных поощрений для победителей. В 2017 году, когда это незамысловатое творческое соревнование было объявлено впервые, на предложение поучаствовать в нём откликнулось более 200 художников-профессионалов. В 2022 году писем было уже порядка семисот, а интересных работ оказалось так много, что судейская бригада, в итоге, сочла рациональным ввести дополнительную номинацию, а на бóльшую часть призовых мест, определить двух, а то и более, до пяти, конкурсантов.

Сотрудники «Михайловского», профессиональные художники Наталья Аксёнова и Александр Иванов за работой в жюри конкурса. Фото из архива музея-заповедника

При этом всё это время самодельные рисованные открытки в музей приходили не только из больших городов, но и из малых населённых пунктов, сёл, деревень, станиц, аулов. Помимо россиян в разные годы в конкурсе участвовали и даже побеждали русскоязычные жители Белоруссии, Египта, Казахстана, Македонии, Франции, Узбекистана, Украины, Японии, других стран ближнего и дальнего зарубежья.

В «Михайловском» напомнили, что приём конкурсных работ ещё продолжается. Письма на адрес «Музейной почты» в деревне Бугрово, должны быть отправлены до 10 января 2023 года (дата по почтовому штемпелю). Лучшие открытки станут основой специальной выставки в зале «Музейной почты».

Подробнее о конкурсе «Герои сказок А. С. Пушкина поздравляют с Новым годом и Рождеством» можно узнать на официальном сайте музея-заповедника, в разделе «Конкурсы».