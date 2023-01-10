Культура

Два бесплатных аудиогида про новые псковские муралы появились в Сети

Два бесплатных аудиогида, посвященные муралам, выполненным по мотивам картин Псковского музея-заповедника, появились на платформе izi.travel. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

Фото: «МК в Пскове»

Проект реализован по двум туристическим маршрутам – «Городская галерея. Запсковье» и «Городская галерея. Завеличье», по 6 муралов на каждом. На фасадах жилых домов воспроизведены картины Шишкина, Рождественского, Айвазовского, Купцова, Лепорской, Сверчкова, Григорьева, Неменского, напомнили в музее-заповеднике.

Прослушать аудиогиды можно по ссылкам:

район Запсковье,

район Завеличье.

Муралы на стены псковских домов наносят художники из Пскова, Москвы и Санкт-Петербурга. Каждую картину сопровождает подпись с указанием названия работы, имени автора и QR-кода для скачивания аудиогида.