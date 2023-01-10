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Культура

Новый объект культурного наследия появился в Печорском районе

10.01.2023 15:43|ПсковКомментариев: 0

Железнодорожный вокзал 1888 года, располагающийся в деревне Новый Изборск Печорского района, включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативно-правовых актов Псковской области. 

«Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения выявленный объект культурного наследия "Железнодорожный вокзал" 1888 года (Псковская область, Печорский муниципальный район, сельское поселение "Новоизборская волость", деревня Новый Изборск, улица Октябрьская, дом 5)», - говорится в приказе.

Теперь в границах территории объекта запрещается: 

  • строительство объектов капитального строительства и увеличение объемно-пространственных характеристик существующих на территории памятника объектов капитального строительства;
  • проведение землеустроительных, земляных, строительных, мелиоративных, хозяйственных и иных работ, за исключением работ по сохранению объекта культурного наследия или его отдельных элементов, сохранению историко-градостроительной или природной среды объекта культурного наследия;
  • прокладка инженерных коммуникаций надземным и наземным способом.
Теги: #регион60 #Изборск #ОКН
Источник: Псковская Лента Новостей
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