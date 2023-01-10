Культура

Новый объект культурного наследия появился в Печорском районе

Железнодорожный вокзал 1888 года, располагающийся в деревне Новый Изборск Печорского района, включили в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения. Соответствующий приказ опубликован на сайте нормативно-правовых актов Псковской области.

«Включить в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации в качестве объекта культурного наследия регионального значения выявленный объект культурного наследия "Железнодорожный вокзал" 1888 года (Псковская область, Печорский муниципальный район, сельское поселение "Новоизборская волость", деревня Новый Изборск, улица Октябрьская, дом 5)», - говорится в приказе.

Теперь в границах территории объекта запрещается: