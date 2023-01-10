Культура

Особую авторскую экскурсию в память о Юрии Спегальском проведут в псковском музее

Особая авторская экскурсия «Памятники и память. Ю.П. Спегальский. Архитектор, реставратор, художник», приуроченная ко дню памяти мастера, состоится 15 января в 12:00 в Псковском музее-заповеднике. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В рамках экскурсии гости музея смогут узнать о памятниках псковской архитектуры, в реставрации и изучении которых принимал непосредственное участие Ю. П. Спегальский. Экскурсовод расскажет о вкладе ученого в изучение и возрождение памятников псковской старины, о его заслугах в деле восстановления пострадавших в годы войны средневековых шедевров древнего Пскова, о созданных им первых в Пскове реставрационных мастерских, а также о значении разработанного Ю. П. Спегальским проекта архитектурных заповедников, который лег в основу перспективного плана реставрации памятников архитектуры Пскова.

Стоимость: 400 руб./чел. – взрослые, 300 руб./чел. – школьники и студенты, в т. ч. по Пушкинской карте. Место встречи: фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.

А в сам день памяти, 17 января 2023 года, музей приглашает всех желающих бесплатно посетить мемориальный музей-квартиру Ю.П. Спегальского (Октябрьский пр., 14, кв. 74), где сейчас находится выставка «Четыре золотые буквы "С". Золотой век псковской реставрации», посвященная послевоенному восстановлению памятников архитектуры Пскова и людям, поднявшим город из руин в сложный период, в числе которых был и Юрий Спегальский.

Телефоны для записи в музей-квартиру: +78112728695 и +78112663311. По этим телефонам можно дополнительно заказать платные экскурсии.