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Культура

Статус музеев в вузах России предложили закрепить законодательно

11.01.2023 08:45|ПсковКомментариев: 0

Законопроект о правовом статусе университетских музеев внесут в весеннюю сессию депутаты Госдумы. Он предусматривает финансирование их деятельности, рассказали авторы.

«По госсзаданию ректор не может тратить денежные средства на развитие таких музеев. Почему? Потому что для самих вузов это не профильная деятельность. И с этого все началось: мы стали общаться с вузами из разных регионов России, с руководителями таких музеев, и, действительно, появилось много вопросов. Этот законопроект очень важен, потому что он сможет дать дополнительный импульс развитию системы таких музеев», — сказала автор инициативы, заместитель председателя комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений, член «Единой России» Ольга Занко.

Законопроект готовится к внесению уже в весеннюю сессию, уточнила законодатель. При этом музеи существуют почти в каждом втором университете страны: сегодня их более 300, а всего в России официально 708 университетов, уточняют «Известия».

Представители университетских музеев, в свою очередь, рассказали, что такая инициатива позволит еще и создать новые рабочие места, так как финансирование даст возможность нанять сотрудников для университетских музеев, и они в результате приобретут совершенно иные масштабы.

Теги: #музей #вуз
Источник: Псковская Лента Новостей
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