Культура

Рождественский спектакль «А на Святки дело было» покажут в Пскове

Рождественский спектакль «А на Святки дело было» состоится в Поганкиных палатах в Пскове 15 января в 16:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Фольклорные ансамбли города Пскова «Славный городок», «Коляда» и «Жарница» помогут псковичам окунуться в рождественскую атмосферу. В ходе театрализованного представления гости узнают, как на Руси принимали в колядовщики, зачем нужны ряженые, о чем поется в подблюдных песнях, что значит «вертеп играть» и как правильно «коляду делить».

Стоимость: 200 руб./чел. Купить билет онлайн можно по ссылке. Запись по телефону: +78112663311.