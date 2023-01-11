Культура

Прилепин и Пушкин стали писателями 2022 года – ВЦИОМ

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представил результаты опроса о главных персонах минувшего года — политиках, спортсменах и писателях. Писателем 2022 года по версии россиян Захар Прилепин.

Фото: Захар Прилепин / «ВКонтакте»

Как отметили аналитики, наиболее сложным россиянам показался вопрос о писателе минувшего года, он вызвал затруднения у 75%. В числе содержательных ответов — Захар Прилепин (4%), Александр Пушкин (2%) и Виктор Пелевин (2%).

На протяжении 11 лет (2006-2018 годы) рейтинг писателей года возглавляла Дарья Донцова, в 2011 она разделяла первое место с Борисом Акуниным (по 3%), в 2017 — с Борисом Акуниным и Захаром Прилепиным (по 2%), годом позже — с Александром Пушкиным и Захаром Прилепиным (по 2%).

Добавим, что Захар Прилепин – прозаик, публицист, музыкант, обладатель премий «Национальный бестселлер», «СуперНацБест» и «Ясная Поляна». Автор романов «Обитель», «Санькя», «Патологии», «Черная обезьяна», «Некоторые не попадут в ад», сборников рассказов «Грех», «Семь жизней», «Ополченский романс» и «Ботинки, полные горячей водкой».