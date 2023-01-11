Культура

Псковских школьников приглашают на историко-креативный конкурс

Историко-креативный конкурс для учащихся от 14 до 18 лет «Новороссия: от Екатерины Великой до наших дней», посвященный 240-летию со дня подписания императрицей Екатериной II манифеста «О принятии полуострова Крымского, острова Тамана и всей Кубанской стороны под Российскую державу», проводится в 2023 году. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Цели конкурса:

- сформировать интерес и любовь учащихся к изучению истории России, фактов, событий, судеб исторических личностей, свидетельствующих о культурно-исторической общности России и Новороссии;

- стимулировать учащихся к проведению собственных исторических исследований и креативному представлению результатов;

- приобщить учащихся к изучению, сохранению и возрождению культурного наследия, традиций и идеалов исторической Новороссии.

Участникам предстоит погрузиться в тему истории, развить свои способности в исследовательской деятельности и творческой презентации исторических фактов, объектов, личностей; креативно представить свой проект и выразить тем самым любовь к Родине и уважение к ее прошлому.

Конкурс проводится в пяти номинациях:

Литература «Рожденная из глубины души».

Живопись «Остановись, мгновение».

Музыка «Мелодии Новороссии».

Архитектура «АрхИстория».

Историческая исследовательская работа «Люди. События. Судьбы».

После подведения итогов конкурса победители приедут в Севастополь. В торжественной обстановке пройдет награждение лучших: вручение дипломов «Победитель конкурса», памятных призов и подарков.

Победители и их наставники смогут лично пообщаться с известными людьми и членами жюри конкурса, рассказать о своих проектах. Также ребят ждет интереснейшая программа: историко-культурный квест «Крымские секреты Екатерины Великой» и экскурсии с посещением музеев и исторических мест города.

Конкурс проводит ООО «Группа компаний "ИНКОННЕКТ"» при поддержке Фонда президентских грантов. Подробнее здесь.