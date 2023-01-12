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Культура

Министр культуры РФ отметила работу музейщиков «Михайловского» в новогодние каникулы

13.01.2023 09:10|ПсковКомментариев: 0

Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» вошёл в число наиболее посещаемых федеральных музеев в дни новогодних и рождественских каникул, заявила министр культуры Российской Федерации Ольга Любимова на брифинге, который состоялся вчера, 12 января. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в «Михайловском».

Скриншот из Telegram-канала министерства культуры Российской Федерации

Всего в нынешние праздники, конкретизировала глава ведомства, только в музеях федерального подчинения — а это 71 учреждение — побывало 1.046.105 человек. В тройке лидеров — Государственный Эрмитаж, Третьяковская галерея, музей-заповедник «Царское село». Среди не столичных музеев министр также отметила Владимиро-Суздальский и Новгородский музеи-заповедники, Музейный квартал Тулы, «Малые Корелы», «Херсонес Таврический».

Музейная ёлка для самых маленьких гостей «Михайловского». Фото здесь и далее: Пушкинский заповедник

Как рассказали в «Михайловском», в период со 2 по 8 января в музеях-усадьбах Пушкинского заповедника приняли 15.884 посетителей. Большая часть из них — взрослые: работающие и пенсионеры (8.909 и 3.890 человек соответственно). Среди детской аудитории более всего было школьников до 14 лет (1.815), меньше всего — дошкольников (263).

Музейное занятие «Что за чай без самовара?» ведёт методист «Михайловского» Татьяна Трофимова

За семь дней в музее провели более восьмисот экскурсий и 94 мероприятия, ориентированные на посетителей разных интересов, возраста, литературной подготовки: мастер-классы, фольклорные программы, концерты, спектакли, музейные занятия.

Участники музейного фольклорного ансамбля «Пушкинская деревня» (программа «…Рады мы / Проказам матушки зимы»

Популярностью у жителей и гостей региона пользовались фольклорная программа «…Рады мы / Проказам матушки зимы», которую посетили 248 человек.

Теги: #статистика #михайловское #новогодние каникулы
Источник: Псковская Лента Новостей
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