Культура

День памяти Юрия Спегальского отмечается в Пскове

17 января – день памяти Юрия Спегальского – исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства, много потрудившегося во славу своего родного города. Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

Его проектом архитектурных заповедников в городе Пскове была заложена основа сохранения псковского архитектурного наследия. Его имя очень тесно связано с возрождением древней псковской архитектуры, хотя непосредственно в Пскове он работал всего три года – с 1944 по 1947.

«С момента освобождения города (23 июля 1944 года) Спегальский жил одной мечтой – возвращением в Псков. Он приезжает в Псков осенью 1944 года и предлагает свой план создания в городе целой системы архитектурных заповедников с особыми зонами застройки и благоустройства, что и было учтено в проекте восстановления Пскова, которым занимались тогда ленинградские архитекторы, работавшие над новым генпланом Пскова», – рассказали в музее.

Спегальский активно занимался созданием проектных планов реставрации разрушенных памятников Пскова, а также создал Псковскую реставрационную мастерскую, став первым ее руководителем. Многое успел сделать практически – сам поднимался на верха культовых сооружений без лесов, верхолазным способом. Таким способом им были восстановлены поврежденные конструкции верхних частей Троицкого кафедрального собора (барабаны и главы) и сделано новое дюралевое покрытие глав собора. Глава Мирожского собора, изуродованная прямым попаданием снаряда, также была восстановлена Спегальским собственноручно. Ее покрытие было осуществлено деревянным лемехом, изготовленным вручную способом древних мастеров.

Юрий Спегальский сделал более 400 обмерных чертежей к проектам реставрации и реконструкции памятников архитектуры Пскова. Подготовил детальные проекты реставрации древнего Троицкого собора, церквей Николы со Усохи, Богоявления с Запсковья, Иоакима и Анны, Козьмы и Дамиана с Гремячей Горы, Василия на Горке, колокольни церкви Михаила Архангела, Мирожского монастыря и так далее.

Реставрационная деятельность Ю.П. Спегальского определялась двумя основными факторами: научным знанием и строительным опытом. Спегальский понимал и познавал Псков умом ученого и чутьем поэта. Отсюда и происходит та достоверность, которой обладают каждая деталь древнепсковской старины и картина города в целом в его работах. Недаром академик Д.С. Лихачёв называл Спегальского Поэтом древнего Пскова, поделились в музее.

«Юрий Спегальский был лично эмоционально привязан к Пскову, город стал его судьбой, снился ему ночами, не отпускал и днем. Он снова возвращается сюда, за 150 дней до смерти. При переезде он перевез в Псков сделанную своими руками мебель, библиотеку, архив, дорогие сердцу предметы быта. В 1968 году Управление культуры Псковского облисполкома предлагает Юрию Павловичу возглавить Псковские проектно-реставрационные мастерские. Умер Спегальский в Пскове 17 января 1969 года. Похоронен на Мироносицком кладбище», – добавили в музее.

Планы Ю.П. Спегальского распространялись далеко за горизонт собственной жизни и сегодня мы любуемся Псковом, который был сбережен его талантливыми руками. В одном из своих выступлений в 1945 году Спегальский сказал: «…То "кое-что", что осталось от древнего Пскова, имеет такую ценность и такую силу, что именно оно украшает и делает его Псковом…».