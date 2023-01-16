Псковcкая обл.
ПЛН-FM реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
100 псковских миллионеров
рейтинг-2022 100 влиятельных псковичей
Газ в быту
Сквер вдоль Сиреневого бульвара
Догазификация курс на ускорение
Господин Рейтингомер
Политические итоги-2022
показания электросчетчиков
Капремонт на округе №15
о псковском футболе
в Кремль платно
Цифровая гигиена для детей
 
 
 
ещё Культура 16.01.2023 17:300 Псковичей приглашают на день открытых дверей в музей-квартиру Спегальского 18.01.2023 14:210 Лекция о крещенских традициях пройдёт в Пскове 18.01.2023 13:340 Почти 400 тысяч туристов принял Изборский музей-заповедник в 2022 году 18.01.2023 12:490 Концерт органной музыки пройдёт в псковском католическом храме 18.01.2023 12:260 В «Михайловском» рассказали, какие селфи чаще всего делают гости музея 18.01.2023 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах работы Изборского музея и планах на 2023 год
 
 
 
Самое популярное 11.01.2023 08:565 «Дома зашатались от взрывной волны»: лёд треснул на Псковском озере 11.01.2023 16:460 Названы обстоятельства гибели учителя технологии псковского лицея №8 11.01.2023 13:370 Погиб учитель технологии псковского лицея №8 12.01.2023 20:332 Смертельное ДТП произошло в Псковском районе 13.01.2023 14:340 Погиб заведующий гинекологическим отделением Псковской городской больницы
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Культура

Концерт органной музыки пройдёт в псковском католическом храме

18.01.2023 12:49|ПсковКомментариев: 0

Концерт органной музыки из цикла «Цветы на камнях» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

В мероприятии примет участие выпускница кафедры органа, клавесина и карильона факультета искусств СПбГУ, дипломант Всероссийского конкурса органистов Sancta Caecilia (2019), исполнитель, преподаватель и специалист по обслуживанию исторических клавишных инструментов в Центре старинной музыки «Эглерио», органистка Марина Ишина.

Также в концерте прозвучат творения композиторов эпохи раннего барокко немцев Маттиаса Векмана и Иоганна Якоба Фробергера, итальянцев Джироламо Каваццони и Джироламо Фрескобальди, испанца Хосе (Хусепе) Хименеса и нидерландца Яна Питерсзона Свелинка.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 500 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта составит 60 минут, без антракта. В начале концерта прозвучит художественное слово.

С вопросами можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Начало концерта запланировано на 16.00, он пройдёт на улице Плехановский Посад, 64.

Теги: #концерт #органные концерты
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Поддерживаете ли инициативу о полном запрете деятельности коллекторов?
В опросе приняло участие 130 человек
18.01.2023, 14:210 Лекция о крещенских традициях пройдёт в Пскове 18.01.2023, 14:140 Путин призвал повысить уровень признания значимости труда педагога 18.01.2023, 13:590 Фонд «Земляки» помог перевезти лежачих больных из Опочецкого дома-интерната в Псков 18.01.2023, 13:560 Премьеры 2023 года представил Псковский театр драмы
18.01.2023, 13:430 Опрос ПЛН-ТВ: Кто должен убирать за собаками на улице? 18.01.2023, 13:340 Почти 400 тысяч туристов принял Изборский музей-заповедник в 2022 году 18.01.2023, 13:240 Чистота повышает туристическую привлекательность Пскова — Гелена Самохвалова 18.01.2023, 13:150 Количество избирателей посчитали в Псковской области
18.01.2023, 13:060 Обрезку крон деревьев проведут на улице Малышева в Великих Луках 18.01.2023, 13:020 Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с главой Островского района 18.01.2023, 12:490 Концерт органной музыки пройдёт в псковском католическом храме 18.01.2023, 12:420 Более двух тысяч блинов съели туристы в Изборске за новогодние каникулы
18.01.2023, 12:370 Уголовное дело могут возбудить из-за смертельного ДТП с пешеходом в Пскове. ФОТО 18.01.2023, 12:280 Сильный мокрый снег прогнозируют в Псковской области 18 января 18.01.2023, 12:260 В «Михайловском» рассказали, какие селфи чаще всего делают гости музея 18.01.2023, 12:160 Росздравнадзор призвал аптеки соблюдать правила продажи антибиотиков
18.01.2023, 12:070 Директор «управляйки»: Тема выгула собак в Пскове никого сильно не задевает 18.01.2023, 12:020 Начинается видеотрансляция программы «Беседка» об итогах работы Изборского музея и планах на 2023 год 18.01.2023, 12:010 Бизнес-ланчи в псковских кафе и ресторанах: предложения на 18 января 18.01.2023, 11:560 Грабёж в одном из городских кафе раскрыла псковская полиция
18.01.2023, 11:450 Финал зимнего турнира ZAGA-LEAGUE прошёл в Пскове. ВИДЕО 18.01.2023, 11:440 Крещенскую купель устраивают на реке Великой в Пскове. ФОТО 18.01.2023, 11:360 Настойчивые мошенники обогатились на 2 млн рублей за счёт жителя Пскова 18.01.2023, 11:250 III этап Кубка Псковской области по лыжным гонкам перенесли из-за отсутствия снега
18.01.2023, 11:120 Чистота в городе прежде всего зависит от его жителей – директор псковского «Экопрома» 18.01.2023, 11:050 Шесть пляжей обустроили в Псковской области по нацпроекту 18.01.2023, 11:050 Советы дизайнера: как псковичам создать стильный интерьер 18.01.2023, 10:530 Водитель сбил ребенка и скрылся с места ДТП в Великих Луках
18.01.2023, 10:420 Как 2022 год сложился для Островского района, расскажет Дмитрий Быстров в эфире «ПЛН FM» 18.01.2023, 10:410 Депутат назвала псковским собаководам единственный способ сделать дворы чище 18.01.2023, 10:380 Псковичи опять раскупили все билеты на спектакль о романтичной женщине 18.01.2023, 10:360 Великолукский район отмечает 79-ю годовщину освобождения от фашистских захватчиков
18.01.2023, 10:260 Пешехода насмерть сбили в псковских Крестах 18.01.2023, 10:242 О визите медведя на избирательный участок в островской деревне рассказали псковичам 18.01.2023, 10:200 «Беседка»: Наталия Дубровская об итогах работы Изборского музея и о планах на 2023 год 18.01.2023, 10:180 Псковские ЗАГСы зарегистрировали около ста актов гражданского состояния в праздники
18.01.2023, 10:160 Власти Пскова напомнили о недопустимости утилизации собачьих фекалий в урны для мусора 18.01.2023, 10:110 Выставка «Чести своей никому не отдам»: уникальные реликвии войны 1812 года в Пскове 18.01.2023, 10:010 Как устроить детский день рождения дома: дельные советы для псковичей 18.01.2023, 10:000 Время выхода программ JoyСтики и Саймон-шоу изменилось на Радио Energy
18.01.2023, 09:550 Годовую премию получил каждый третий пскович − опрос 18.01.2023, 09:510 Автомобиль врезался в здание в Невеле 18.01.2023, 09:440 80-летие со Дня прорыва блокады Ленинграда отмечают в России 18 января 18.01.2023, 09:350 Банкам из дружественных стран хотят разрешить открывать филиалы в РФ
18.01.2023, 09:245 Более 60% россиян одобряют военную подготовку с 5 класса 18.01.2023, 09:151 Крещенские купания - 2023: где окунуться, как подготовиться, кому нельзя 18.01.2023, 09:090 У православных наступил крещенский сочельник 18.01.2023, 09:062 В Пскове появилась мини-резиденция Бабы Яги. ФОТО
18.01.2023, 09:010 Неисправность отопительной печи стала причиной возгорания хозпостройки в Пыталовском районе 18.01.2023, 08:450 Эксперты рассказали, где проще всего найти работу в Псковской области 18.01.2023, 08:310 Старейшая жительница планеты умерла менее чем за месяц до 119-летия 18.01.2023, 08:190 В Госдуме готовы обсудить временную отмену ОСАГО
18.01.2023, 08:120 Второй этаж здания на Рижском проспекте продают в Пскове за 25,7 миллионов рублей 18.01.2023, 08:080 В Псково-Печерском монастыре меняют подземные коммуникации методом горизонтального бурения 18.01.2023, 07:491 В России появилась новая схема мошенничества с жильем 18.01.2023, 07:240 Энергетики диагностируют проблему коротких замыканий на линии уличных фонарей в Пскове
18.01.2023, 07:011 В России на фоне дефицита кадров вырос спрос на их «аренду» 17.01.2023, 22:330 СОБЫТИЕ. Выставка «Чести своей никому не отдам» 17.01.2023, 22:100 Псковские школьники прошли отборочный этап всероссийского конкурса «Лига лекторов» 17.01.2023, 22:000 Добровольца наградили за поисковую работу в себежской Идрице
17.01.2023, 21:430 Первой в России женщине-машинисту доверили водить поезд дальнего следования 17.01.2023, 21:200 Более 2 тонн продукции животного происхождения ввезли на территорию РФ через Псковскую область в период праздников 17.01.2023, 21:150 Великолучанки связали почти сорок пар носков в рамках акции «Тепло родного дома» 17.01.2023, 21:000 Стать автором открытки к 23 февраля для лимитированной серии предлагают псковичам
17.01.2023, 20:420 Михаил Ведерников подписал распоряжение об организации безопасности людей во время крещенских купаний 17.01.2023, 20:400 Более 20 медалей привезли псковские легкоатлеты с соревнований в Ярославле 17.01.2023, 20:200 Опубликовано расписание богослужений в Псково-Печерском монастыре на Крещение 17.01.2023, 20:130 Посвящённый 80-й годовщине освобождения города праздничный концерт состоялся в Великих Луках
17.01.2023, 20:050 Михаил Ведерников: 99% — лучший результат за все время реализации нацпроектов в Псковской области 17.01.2023, 20:000 Глухонемого псковича в вязаной шапке продолжает разыскивать полиция 17.01.2023, 19:430 Педиатр предупредила об опасности купания детей в проруби на крещение 17.01.2023, 19:400 Росгвардейцы изъяли 10 единиц оружия в Псковской области
17.01.2023, 19:191 Новая баня возобновит работу в Пыталово с 21 января 17.01.2023, 19:000 Специальную выплату медработникам начнет предоставлять Социальный фонд в феврале 17.01.2023, 18:560 Два автомобиля столкнулись на мосту имени Александра Невского в Пскове 17.01.2023, 18:441 Почти вполовину увеличилась сумма онлайн-покупок на одного жителя Псковской области
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2023

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.С. Синёв
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru