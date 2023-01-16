Культура

Концерт органной музыки пройдёт в псковском католическом храме

Концерт органной музыки из цикла «Цветы на камнях» состоится в храме Пресвятой Троицы Римско-католической Церкви в Пскове 21 января. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили организаторы концерта.

В мероприятии примет участие выпускница кафедры органа, клавесина и карильона факультета искусств СПбГУ, дипломант Всероссийского конкурса органистов Sancta Caecilia (2019), исполнитель, преподаватель и специалист по обслуживанию исторических клавишных инструментов в Центре старинной музыки «Эглерио», органистка Марина Ишина.

Также в концерте прозвучат творения композиторов эпохи раннего барокко немцев Маттиаса Векмана и Иоганна Якоба Фробергера, итальянцев Джироламо Каваццони и Джироламо Фрескобальди, испанца Хосе (Хусепе) Хименеса и нидерландца Яна Питерсзона Свелинка.

Посещение концертов осуществляется по пригласительным за пожертвование в размере 500 рублей с человека, которые можно получить непосредственно перед началом концерта. Храм открывается за 45 минут до начала концерта. Посещение концертов рекомендовано для всех категорий зрителей старше 10 лет. Продолжительность концерта составит 60 минут, без антракта. В начале концерта прозвучит художественное слово.

С вопросами можно обращаться по телефонам: (8112) 62-13-50; +7 (911) 968-63-32 и +7(911) 209-59-53.

Начало концерта запланировано на 16.00, он пройдёт на улице Плехановский Посад, 64.