Культура

Почти 400 тысяч туристов принял Изборский музей-заповедник в 2022 году

Около 400 тысяч туристов принял Изборский музей-заповедник в 2022 году. Об этом сообщила директор учреждения Наталия Дубровская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Около 400 тысяч туристов мы приняли прошлом году. Цифра достаточно серьезная. До допандемийного уровня ещё не дошли по туристическому потоку. Но я думаю, что это вполне реальная цель, потому что мы становимся с каждым годом все популярнее», - отметила Наталия Дубровская.

Она также рассказала, что в музее-заповеднике есть понятие «сезона» и «несезона».

«Туристический поток идёт неравномерно, но это, наверное, касается многих подобных туристических мест и музеев, которые расположены за городом. Потому что в городе всегда немножечко ровнее сезонная посещаемость. У нас лето – это самый самый высокий сезон: июль и август – пик», – пояснила гостья студии.