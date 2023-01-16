Почти 400 тысяч туристов принял Изборский музей-заповедник в 2022 году

Около 400 тысяч туристов принял Изборский музей-заповедник в 2022 году. Об этом сообщила директор учреждения Наталия Дубровская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
Она также рассказала, что в музее-заповеднике есть понятие «сезона» и «несезона».
«Туристический поток идёт неравномерно, но это, наверное, касается многих подобных туристических мест и музеев, которые расположены за городом. Потому что в городе всегда немножечко ровнее сезонная посещаемость. У нас лето – это самый самый высокий сезон: июль и август – пик», – пояснила гостья студии.