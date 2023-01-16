Культура

В «Михайловском» рассказали, какие селфи чаще всего делают гости музея

Посетители Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское» включились в международную акцию «День музейного селфи». Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в учреждении. Этот день традиционно проходит в январе, в третью среду месяца. Как гости, так и сотрудники музея охотно делятся своими фотографиями в социальных сетях под хештегами #МузейноеСелфи, #MuseumSelfie, #КультурноеСелфи.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Михайловское»

Как уточнили в Пушкинском заповеднике, туристы в музеях фотографируются часто и, разумеется, не только в день акции. С учётом этого во многих помещениях есть специальные фотозоны.

В настоящее время в «Михайловском» больше всего селфи создаётся на выставке «Мода, престол которой в Париже…». Особенно активны молодые барышни — тема располагает, отметили в музее и напомнили, что эта экспозиция, развёрнутая в Научно-культурном центре музея (посёлок Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1), будет доступна для посетителей вплоть до 10 февраля будущего года.

Что касается мемориальных музеев-усадеб, то пальма первенства здесь, безусловно, принадлежит Пушкину-лицеисту — скульптуре работы Галины Додоновой в саду Михайловского, заметили в музее.

Акция «День музейного селфи» будет проходить в «Михайловском» в течение всего сегодняшнего дня. Она предполагает разрешение на съёмку даже в тех выставочных залах, где обычно фотографировать экспонаты запрещено.