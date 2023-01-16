Культура

В 2023 году в Изборске пройдут все традиционные фестивали – Наталия Дубровская

Программу фестивалей на 2023 год озвучила директор Изборского музея-заповедника Наталия Дубровская в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«После Масленицы мы будем потихоньку готовиться к летнему сезону. У нас запланированы все наши традиционные фестивали: "Исаборг", "Железный град", "Словенское поле" – фестиваль исторической поэзии – и фестиваль бардовской песни. Мы надеемся, что в этом году тоже удастся провести в музее-усадьбе Сигово "Сетомаа. Семейные встречи". То есть все по плану, которого мы строго придерживаемся. Ну и, конечно, праздники отменить невозможно: День музеев, Ночь искусств», – отметила Наталия Дубровская.

Она выразила уверенность, что все праздничные мероприятия пройдут на высоком уровне и в кругу добрых друзей музея и гостей со всех уголков страны.

«География посетителей нашего музея обширная, и это тоже благодаря тому, что очень удачно прошел на наших площадках такой яркий проект Министерства культуры как "Волонтеры культуры". До сих пор этот проект продолжается как общественное движение. Периодически к нам обращаются волонтеры с вопросами, чем нам нужно помочь, чем они могут помочь. Вот это, действительно, очень приятно», – добавила гостья студии.