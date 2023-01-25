Культура

Экскурсия по квартире архитектора-реставратора пройдет в Пскове

Сборная экскурсия по мемориальному музею-квартире исследователя средневекового зодчества, архитектора-реставратора, создателя Псковских реставрационных мастерских, художника, мастера декоративно-прикладного искусства Юрия Спегальского пройдет 28 января в 13:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

В рамках экскурсии можно увидеть подлинную обстановку квартиры мастера, его рабочие инструменты, чертежи и макеты, узнать о памятниках архитектуры, в реставрации и изучении которых принимал непосредственное участие Юрий Спегальский, а также проникнуться духом человека, отдавшего всего себя ради любимого города.

В музее-квартире сейчас работает выставка «Четыре золотые буквы "С". Золотой век псковской реставрации», посвященная послевоенному восстановлению памятников архитектуры Пскова и людям, поднявшим город из руин в сложный период, в числе которых был и Юрий Спегальский.

Место встречи: Музей-квартира Ю. П. Спегальского (Октябрьский пр., 14, кв. 74). Стоимость: 300 руб./чел. – взрослые, 200 руб./чел. – школьники и студенты, 300 руб./чел. – по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по ссылке.

Обязательна предварительная запись по телефонам: +78112663311, +78112728695.