Культура

Начинается видеотрансляция программы «Квартирник»

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Квартирник», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM). Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

Сегодня в гостях у Дмитрия Иванова псковские барды - представители клуба авторской песни «Горизонт» Артур Гайдук и Яков Корноухов. Они поговорят о роли авторской песни в жизни современного общества, о фестивальной жизни псковских бардов и творческих планах на 2023 год. И, конечно же, сегодня в студии будет звучать живая музыка.

Трансляция завершена.