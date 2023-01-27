Культура

«Квартирник»: Артур Гайдук и Яков Корноухов об авторской песне. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеозапись программы «Квартирник», которая вышла в прямом эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 27 января. Это программа, в ходе которой ведущие вместе с творческой интеллигенцией Пскова разговаривают о культуре и искусстве, а также смотрят на происходящие в стране явления под другим углом.

В гостях у Дмитрия Иванова псковские барды - представители клуба авторской песни «Горизонт» Артур Гайдук и Яков Корноухов. Они поговорили о роли авторской песни в жизни современного общества, о фестивальной жизни псковских бардов и творческих планах на 2023 год. И, конечно же, в студии звучала живая музыка.