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Культура

Минюст считает возможным разрешить прокат иностранного кино без согласия правообладателей

30.01.2023 09:15|ПсковКомментариев: 0

Предложения Совета федерации разрешить в РФ прокат иностранного кино без согласия правообладателей могут реализовать в расширенном варианте: в Минюсте считают нужным ввести практику в том числе в онлайн-кинотеатрах.

Последние исходно выступали против идеи принудительного лицензирования контента, не желая усугублять кризис в отношениях с иностранными производителями. С тех пор проблемы онлайн-кинотеатров обострились, они стали терять не только новинки, но и популярные старые фильмы. Но мера все еще глубоко непопулярна на рынке — ее поддерживают даже не все офлайн-кинотеатры, против выступают Минэкономики и Минкульт, сообщает «Коммерсантъ»

По проекту постановления, который подготовил член комитета Совета федерации по экономической политике Эдуард Исаков (документ передан в правительство в октябре 2022 года, в Госдуму еще не вносился), в качестве меры поддержки кинотеатров комитет предложил разрешить офлайн-прокат иностранного кино без согласия правообладателей из недружественных стран. Им должно выплачиваться определенное вознаграждение. Правительство, запросило позиции профильных ведомств, письмо Минюста стало одним из ответов. 

В январе сообщалось, что министерства в целом не поддержали проект Эдуарда Исакова. Однако позиция Минюста иная.

В отзыве чиновники указывают на ряд технических недочетов, но одним из ключевых недостатков называют ограничение схемы только офлайн-прокатом, тогда как «недружественные и недобросовестные действия» иностранных правообладателей «негативным образом повлияли на целый ряд сфер», в том числе российские онлайн-кинотеатры.

Летом 2022 года в Госдуму вносился похожий проект депутата Дмитрия Кузнецова, он как раз предлагал ввести принудительную лицензию не только для офлайн-проката, но и для стриминговых видеосервисов. 

Ситуация на рынке с прошлого лета тоже изменилась, у российских онлайн-кинотеатров обострились проблемы с заключением договоров с иностранными правообладателями. Если весной речь шла о потере только нового контента, сейчас стало очевидно, что права на многие фильмы не будут продлены: с 1 февраля из российских онлайн-кинотеатров пропадут кинофраншизы «Гарри Поттер» и «Фантастические твари», сообщала Amediateka. Библиотеки сократились в среднем на 10%.

Впрочем, в отрасли продолжают настаивать, что инициативы в русле «принудительной лицензии» повышают риски новых санкций.

«Они уничтожают экспортный потенциал всей отечественной интеллектуальной собственности — от кино и музыки до патентов и софта»,— подчеркивает глава ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин. Ассоциация владельцев кинотеатров поддерживает идею Совфеда, но крупные сети, в том числе объединенная сеть «Формула кино» и «Синема парк», считают, что рынок может обойтись без этой меры: «Для цивилизованного пути развития есть предпосылки, при условии что государство готово поддерживать кинопроизводителей и субсидировать кинотеатры».

В то же время зампред комитета РСПП по интеллектуальной собственности Анатолий Семенов считает, что Минюст «рационально указывает, что "культура отмены" авторских прав ударила по всем видам объектов, а не только по кино». С этой точки зрения, считает эксперт, логичен принятый в Белоруссии закон об ограничении права на объекты интеллектуальной собственности для правообладателей из недружественных стран в обмен на выплаты.

Теги: #санкции #кинотеатр
Источник: Псковская Лента Новостей
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