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Культура

В псковском колледже искусств прошел кросс-культурный проект «Покуда сердца стучат..»

31.01.2023 08:07|ПсковКомментариев: 0

Прослушивание участников Межнационального кросс-культурного проекта «Покуда сердца стучат…» и первая репетиция состоялись в Псковском областном колледже искусств им. Н.А. Римского-Корсакова 30 января. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе колледжа, проект посвящен памяти тех, кто отдал свою жизнь за Родину.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств имени Н. А. Римского-Корсакова

Авторы проекта - М.Э. Багдасарян, шеф-редактор Радио «Культура», заведующая Музеем-студией Радиотеатра (филиал Бахрушинского музея), кандидат педагогических наук, лауреат российских и зарубежных премий, и М.П. Оссовская, профессор кафедры сценической речи Театрального института имени Бориса Щукина, заслуженный работник культуры РФ, заслуженный деятель искусств Кабардино-Балкарской Республики, кандидат филологических наук.

Результатом проекта станет исполнение многонациональным молодежным коллективом, представляющим регионы нашей страны и три государства, спектакля «Покуда сердца стучат…», литературную основу которого составит поэма Р.И.Рождественского «Реквием».

В прослушивании приняло участие 43 студента специальностей Социально-культурная деятельность, Музыкальное искусство эстрады, Хоровое дирижирование, Этнохудожественное творчество, Театральное творчество. По его результатам к участию в проекте приглашены 18 студентов колледжа, в числе которых представители различных специализаций.

Особое внимание авторы проекта уделяют гражданско-патриотическому воспитанию молодежи и роли русского языка как языка межнационального и международного общения.

Теги: #Псковская область #колледж искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
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