Культура

Проект «Земля Псковская» представят в областном центре

Жители Пскова смогут стать зрителями большого выставочного проекта «Земля Псковская», который развернут сразу на двух площадках - во вновь отреставрированных Поганкиных палатах Псковского музея-заповедника и в выставочных залах Псковского регионального Союза художников. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

На выставке «Земля Псковская» будут представлены яркие примеры современной скульптуры, живописи и графики.

Этот проект - результат взаимодействия Санкт-Петербургской академии художеств (ректор С. И. Михайловский) и частной фирмы скульптора и предпринимателя А. М. Мартьянова, создавшего усадьбу художников «Кебь».

Обе выставки связаны с творчеством студентов и педагогов Санкт-Петербургской академии художеств, или художников, окончивших Академию в разные годы.

Проект «Земля Псковская» станет важным этапом развития культурных связей Пскова и Петербурга и, возможно, будет способствовать открытию новых талантов.