Культура

Выставка «Патриотический февраль» открылась в псковском Доме ремесел

Выставка работ Геннадия Куркина «Патриотический февраль» открылась в псковском Доме ремесел. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе комитета по культуре Псковской области.

Фото здесь и далее: Псковский областной центр народного творчества

В экспозиции представлены 67 картин, посвящённых истории мировых и отечественных войн. Работы выполнены в технике бисерного ткачества и вышивки бисером. Данную выставку Геннадий Куркин готовил 5 лет. Серия работ посвящена Отечественной войне 1812 года, геральдическим символам, также в экспозиции – портреты русских царей, императоров, военачальников, витязей, богатырей, варягов, рыцарей.

По словам Геннадия Куркина, процесс создания каждой картины индивидуален, многое зависит от качества материала, техники работы и задумки автора. Открывая выставку, мастер рассказал, что творчеством занимается уже 16 лет. Чтобы освоить все тонкости бисерного ткачества и вышивки, он окончил специальные курсы.

Также в ходе мероприятия мастер анонсировал работы для будущих выставок: авторские орнаменты, картины на пушкинскую и православную тематики.

Выставка работает в псковском областном центре народного творчества на улице Некрасова, 8.