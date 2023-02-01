Культура

Более пятидесяти «Михайловских пушкиниан» получила в дар Псковская ЦБС

Государственной музей-заповедник А.С. Пушкина «Михайловское» сегодня, 2 февраля, передал в дар Псковской центральной библиотечной системе 52 книги из научно-популярной серии «Михайловская пушкиниана». Как сообщили корреспонденту Псковской Ленты Новостей в музее, библиотекам Пскова по просьбе руководителя ЦБС Галины Большаковой привезли последние на сегодняшний день, с 68-го по 93-й, выпуски музейного издания.

Фото: музей-заповедник «Михайловское»

Книги, которые выпускает музей, весьма и весьма востребованы, рассказали в библиотеке на Конной. В первую голову, они нужны студентам филологам, историкам, музеологам. Также их спрашивают экскурсоводы и преподаватели средней и высшей школы, да и многие другие читатели — все, кому интересны история и культура России. Особыми и, пожалуй, самыми внимательными пользователями «Михайловских пушкиниан» являются библиографы. Ведь эти издания содержат уникальные материалы конференций и научных чтений, которые проводит музей. Они вводят в научный оборот множество архивных материалов, неизвестных ранее исторических фактов, касающихся не только псковских пушкинских мест, но и других культурных объектов нашего региона и России, в целом. Сотрудники ЦБС используют музейные сборники для подготовки самого разного рода библиографических указателей, используют для консультирования читателей, собирающих информацию по той или иной теме.

Заведующая отделом научной библиотеки музея-заповедника «Михайловское» Людмила Беляева также напомнила, что все выпуски «Михайловской пушкинианы» есть и в электронной версии. «В формате PDF все сборники размещены на официальном сайте музея-заповедника. Однако, несмотря на это, многие наши читатели предпочитают пользоваться именно бумажными их версиями, полагая, что так удобнее или, например, безопаснее для зрения», — рассказала Людмила Николаевна.

Людмила Беляева также отметила, что музей в лице его директора Георгия Василевича, также страстного читателя, всегда готов помочь библиотекам региона, — если у него есть такая возможность.