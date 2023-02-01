Культура

Псковский и Владимирский музеи расширят сотрудничество

Псковский и Владимирский музеи расширят сотрудничество в рамках мероприятий проекта «Музейные маршруты», который проходит в Рязани. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского-музея-заповедника.

Фото: пресс-служба Псковского музея-заповедника

В первую очередь, предполагается организация и проведение на территории Псковской и Владимирской областей выставочных, культурно-просветительских и образовательных мероприятий, конференций, круглых столов. Главной задачей совместных усилий станут изучение и популяризация отечественной культуры и истории. Дополнительно в рамках соглашения подразумевается обмен научно-методическими и справочными материалами.

Соглашение послужит основой для создания Ассоциации музеев древнерусских городов. Такую идею в прошлом году предложила генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова. Она отмечала, что это позволит объединить усилия по формированию исторического сознания и личной причастности гражданина России к истории его страны и народа.

Предполагается, что в ближайшее время могут быть заключены соглашения и с другими музеями древних городов, что позволит усилить работу по углублению профессиональных знаний в области истории, культуры, искусства и музейного дела.