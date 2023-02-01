Культура

Псковичей приглашают на инструментальный концерт в Приказной палате

Второй площадкой акции Псковского музея-заповедника «Влюбленные в искусство», приуроченной ко Дню всех влюбленных, станет Приказная палата, где 11 февраля в 19:00 состоится инструментальный концерт «APASSIONATO». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото: Псковский музей-заповедник

В атмосферном пространстве Приказной палаты для гостей прозвучат музыкальные произведения в исполнении дуэта петербургско-псковских музыкантов: лауреата всероссийских и международных конкурсов Варвары Емельяновой (гусли) и пианиста, клавишника, композитора, аранжировщика Дениса Кириллова (фортепиано).

Музыканты представят программу из необычных переложений классических произведений, авторских пьес и современной музыка для гуслей. В рамках программы прозвучат переложения Елизаветы Панченко, Варвары Емельяновой и Дениса Кириллова.

Дата и время: 11 февраля в 19:00. Место встречи: Информационный центр Псковского музея (улица Кремль, 4).

Стоимость: 400 руб./чел. – взрослые, 300 руб./чел. – школьники и студенты, 400 руб./чел. – по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по ссылке. Обязательна предварительная запись по телефону: +78112724574.