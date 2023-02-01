Культура

Экскурсию в драмтеатр проведут в Пскове в преддверии Дня памяти Пушкина

Псковский городской молодёжный центр приглашает молодёжь принять участие в мероприятиях, посвящённых 186-летию со дня гибели русского поэта Александра Пушкина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в центре.

Фото: Псковский городской молодёжный центр

7 февраля состоится экскурсия в Псковский театр драмы (бывший Народный дом) имени А. С. Пушкина. Участники смогут узнать историю постройки здания, становления и развития театрального искусства в Пскове, а также воочию увидеть закулисную жизнь театра. Запись проходит через сообщения сообщества духовно-нравственного направления молодёжного центра – необходимо указать свои ФИО, возраст и контактный телефон.

Кроме того, до 10 февраля можно будет принять участие в онлайн-конкурсе чтецов «Читаю Пушкина с МЦ», где необходимо записать и разместить на личной странице социальной сети «ВКонтакте» видеоролик с прочтением любого стихотворения поэта. При этом в посте важно указать хештег #читаю_Пушкина_с_МЦ, чтобы организаторы смогли найти работу. Оригинальность приветствуется – дополнить своё видео можно музыкой, декорациями или костюмом. Итоги конкурса станут известны 13 февраля на информационных ресурсах Молодёжного центра Пскова. Подробнее в положении.

Добавим, День памяти Александра Пушкина в России отмечают 10 февраля.