Культура

Клубный фестиваль в поддержку летнего «Доброго рока» пройдет в Пскове

Клубный фестиваль в поддержку летнего опенэйера «Добрый рок - 2023» пройдет 22 апреля в псковском клубе «Нора».

Как сообщили организаторы, в концерте примут участие как известные псковичам музыканты, так и кому только предстоит пройти отбор. В их числе группы «Скворцы Степанова», «7 Отличий», «Постоянные», «Команда кОра», «PERFECT LIFE», Вера Ника, «сольисолнце».

Стоимость билетов по предпродаже 500 рублей (первые 20 билетов на танцпол можно приобрести по цене 400 рублей).

Добавим, что в ближайшее время в сообществе «Доброго рока» ВКонтакте будет организован розыгрыш билетов - пятеро удачливых подписчиков паблика получат билеты бесплатно.

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