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Культура

В Псковской области завершился приём заявок на конкурс «Кладовая солнца»

03.02.2023 08:15|ПсковКомментариев: 0

Завершился приём заявок на Областной конкурс детского художественного творчества среди обучающихся детских школ искусств и студентов средних и высших учебных заведений «Кладовая солнца», посвященного 150-летнему юбилею со дня рождения М.М. Пришвина. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского областного колледжа искусств им. Н.А. Римского-Корсакова.

Фото здесь и далее: Псковский областной колледж искусств 

На конкурс было заявлено порядка 203 живописных, графических, декоративных работ и фотографий учащихся детских школ искусств, художественных школ города и области, а также студентов областного колледжа искусств.

Главной целью конкурса стало привлечение общественного внимания к памятной дате выдающегося писателя, оказавшего значительное влияние на развитие русской литературы и культуры.

Оценивать работы участников будет компетентное жюри, в составе которого преподаватели специальностей «Декоративно-прикладное искусство и народные промыслы» и «Дизайн в области культуры и искусства» Псковского областного колледжа искусств им.Н.А.Римского-Корсакова, Константин Зинин, Аркадий Сафронов, Мария Зинина, заведующая кафедрой технологии и дизайна Псковского государственного университета, кандидат искусствоведения, член Союза художников России Вероника Кучеровская, преподаватель ДШИ г. Пскова, член Союза художников России Мария Крючкова.

Результаты конкурса будут опубликованы на официальном сайте ГБПОУ «Псковский областной колледж искусств имени Н.А. Римского-Корсакова» не позднее 15 февраля 2023 года.

Напомним, что знаменитый писатель-натуралист Михаил Михайлович Пришвин родился 4 февраля 1873 года. Он по праву считается одним из певцов природы, завещавшим людям любить её, познавать её тайны, не стремясь что-то в ней ломать и переделывать. Сам писатель считал, что величайшее достижение человеческих усилий – ребёнок, воспитанный в убеждении, что он всегда должен быть на стороне природы, защищать и оберегать её.

Теги: #колледж искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
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