Культура

Об основателе «Калкинских чтений» рассказали псковские архивисты

Об основателе «Калкинских чтений» журналисте, краеведе Олеге Калкином рассказал Государственный архив Псковской области в своем Telegram-канале «Архивный документ».

Фото здесь и далее: Государственный архив Псковской области / Telergram-канал «Архивный документ»

Со дня рождения Олега Калкина 3 февраля исполнилось бы 80 лет. «Он из тех людей, кто сумел словом объединить время и людей. Журналист, краевед, внимательный к деталям исследователь», – рассказали архивисты.

Олег Калкин появился на свет в Томске в 1943 году. После войны его семья перебралась в Московскую область, а в начале 1950-х – на Донбасс. Здесь его отец работал на восстановлении предприятий. После окончания школы Олег Калкин работал каменщиком, штукатурщиком, а в 18 лет уехал поднимать целину в поселке Тургай (Казахстан).

В школьные годы начал писать стихи, в период службы в армии – прозу. Первый рассказ был напечатан в 1968 году в «Молодом ленинце» (Псков). В это время он учился на историческом факультете Псковского государственного педагогического института. После его окончания был назначен директором восьмилетней школы в селе Родовое Палкинского района Псковской области.

Затем были 20 лет жизни в Эстонии. Здесь он работал учителем истории, одновременно являясь редактором в книжном издательстве «Тарека» и руководителем культурно-исторического общества «Славия».

В 1994 году Олег Калкин вернулся в Псков. Работал на Псковском областном радио журналистом и редактором. Вел передачи «Служим России», «По городам и весям», «День за днем». В 1995 году был принят в Союз писателей России, затем на протяжении двух лет возглавлял его региональное отделение.

Именно Калкин выступил инициатором проведения в Пскове международных конференций «Белое движение на Северо-Западе и судьбы его участников» в 2003 и 2005 годах. Позднее они стали именоваться «Калкинские чтения».

Олега Андреевича не стало 19 февраля 2007 года. Похоронен на Орлецовском кладбище в Пскове.