Культура

Авторская экскурсия «Он, она и Псков» пройдет 12 февраля

Следующей остановкой в рамках акции «Влюбленные в искусство», приуроченной к Дню всех влюбленных, станет мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского, где 12 февраля в 12:00 состоится авторская экскурсия «Он, она и Псков». Об этом Псковской Ленте Новостей рассказали в пресс-службе Псковского музея-заповедника.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского музея-заповедника

«В ходе экскурсии вы по-новому откроете для себя историю о том, как князь Игорь Рюрикович – наследник древнерусского престола – встретил юную псковичку Ольгу, а также о том, как они впоследствии стали первой парой молодого Русского государства. С того далекого Х века этот легкий флер инь и ян будет являться псковичам постоянно, соединяя с городом Псковом разные имена», – рассказали в музее-заповеднике.

На экскурсии гости смогут узнать об императорах, князьях, ученых, поэтах, военных и купцах Псковщины, которых объединяет одно – любовь.

Ключевой точкой станет мемориальный музей-квартира Ю.П. Спегальского, который стал памятником высокой любви истинного псковича Юрия Спегальского и его второй половины Ольги Аршакуни.

Дата и время: 12 февраля в 12:00.

Место встречи: музей-квартира Ю. П. Спегальского (Октябрьский проспект, 14, квартира 74).

Стоимость: 500 руб./чел. – взрослые, 400 руб./чел. – школьники и студенты, 400 руб./чел. – по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по ссылке.

Обязательна предварительная запись по телефону: +78112663311.