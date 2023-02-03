Культура

Тяжкий груз памяти

Псковская область в силу своего географического положения издавна становилась частью крупных исторических конфликтов и войн. Оставить память о каждом из них и о героях, которые отдали жизни за будущее своих потомков, кажется правильным и достойным.

Однако каждый установленный памятник сразу навлекает на себя целый ворох проблем: дороговизна содержания, необходимость в ремонте и реставрации и, конечно, вандализм. Как не предать память предков и почему сохранить ее бывает так трудно, выяснял корреспондент «МК в Пскове». Подробности здесь>>>