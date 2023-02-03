Культура

Концерт хора преподобного Иоанна Дамаскина из Петербурга прошел в Изборске

Концерт детско-юношеского хора преподобного Иоанна Дамаскина из Санкт-Петербурга прошел 4 февраля в выставочном зале музея-заповедника «Изборск». Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фото здесь и далее: музей-заповедник «Изборск»

«Участники коллектива исполнили для зрителей песнопения в византийской певческой традиции и патриотические песни, а также уникальные музыкальные произведения, созданные под чутким руководством бессменного руководителя хора, его создателя Ирины Болдышевой. Концерт был небольшой, но очень душевный», - отметили в музее-заповеднике.

После мероприятия участникам творческого коллектива провели экскурсию по выставке «Россия. Истоки», где показали подлинные картины выдающихся русских академистов.

«Благодарим хор и его руководителя и надеемся, что мы посеяли зерна будущей дружбы, которые взойдут, заколосятся и подарят нам новые встречи, выступления и концерты, а с ними – радость, восхищение, восторг и псковичей, и гостей Изборской земли!» - отметили в учреждении.

Хор был создан в 1990 году по благословению приснопамятного старца Иоанна Крестьянкина, которого православные христиане вспоминают 5 февраля.