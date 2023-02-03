Культура

Краеведческий альманах «Великолукский вестник» теперь доступен в электронной версии

Краеведческий альманах «Великолукский вестник» стал доступен в электронной версии, сообщил Псковской Ленте Новостей член Совета Союза краеведов России, сопредседатель Великолукского городского краеведческого общества, депутат Великолукской городской Думы Дмитрий Белюков.

За создание электронной версии он поблагодарил участников проекта «Лукиград», членов Великолукского городского краеведческого общества Игоря Саюнова и Владимира Маркелова.

Дмитрий Белюков напомнил, что значимый издательский проект - краеведческий альманах «Великолукский вестник» - реализуется в городе Великие Луки с 2011 года. Учредителями издания являются комитет культуры администрации города Великие Луки, Общественный совет по вопросам историко-культурного наследия Великих Лук и Великолукское городское краеведческое общество. За это время вышло в свет 9 номеров «Великолукского вестника».

Цель альманаха – изучение и популяризация малоизвестных страниц жизни малой родины и Отечества, содействие патриотическому воспитанию молодежи. На страницах альманаха «Великолукский вестник» публикуются исследования по истории и культуре родного края, материалы прошедших в Великих Луках научно-практических краеведческих конференций.

В структуре альманаха традиционными стали рубрики: «Великие Луки - город воинской славы», «Военно-патриотической воспитание», «Малоизвестные страницы истории Великих Лук», «Личность в истории края», «Страница юного краеведа», «Литературная страница», «Некрополь», «Хронограф». Материалы альманаха используются учреждениями образования и культуры для проведения различных мероприятий, в том числе, военно-патриотической направленности.

«На сегодняшний день «Великолукский вестник» – это единственное в своем роде периодическое краеведческое издание, рассказывающее об истории, культуре и природе Великих Лук и южной зоны Псковской области», - отметил Дмитрий Белюков.

По его словам, альманах пользуется авторитетом у специалистов Великих Лук, Псковской области и России. Информация об альманахе «Великолукский вестник» включена в базу данных портала «Краеведческая периодика России» на сайте Российской национальной библиотеки. Он становился победителем в номинации «Лучшее издание по истории края» на конкурсе «Псковская книга».

В 2022 году великолукский издательский проект стал лауреатом премии правительства Псковской области за лучшие произведения в области культуры и искусства, журналистики, архитектуры и сохранения объектов культурного наследия.