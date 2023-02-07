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Культура

Псковский музей и колледж искусств договорились о сотрудничестве

07.02.2023 13:06|ПсковКомментариев: 0

Подписание соглашения о сотрудничестве между Псковским музеем-заповедником и Псковским областным колледжем искусств имени Н.А. Римского-Корсакова состоялось сегодня, 7 февраля, в Поганкиных палатах. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе музея.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник 

В церемонии участвовали генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова и директор Псковского областного колледжа искусств Зинаида Иванова.

«Сегодняшнее подписание – это знаковое, правильное, очень нужное и, я бы сказала, гармоничное событие. Представить музей без наполнения его фольклором, пением, музыкой и народными костюмами совершенно невозможно. И наше сотрудничество позволит вдохнуть в музейные пространства эту жизнь», – отметила Светлана Мельникова.

Руководители обсудили ряд совместных проектов, которые позволят учащимся колледжа искусств выступать на музейных площадках. В частности, в этом году планируется проведение музыкального пленэра на территории усадьбы Н.А. Римского-Корсакова в Вечаше и Любенске, где студенты колледжа смогут в совершенно особенной обстановке показать свое мастерство.

«Это соглашение для нас имеет особое значение, потому что это новые возможности и в образовательной, и в просветительской, и в воспитательной работе со студентами. Для нас, для колледжа искусств, музейные залы, музейные дворы и пространства – это новые концертные площадки для презентации своих творческих проектов», – поделилась Зинаида Иванова.

19 февраля на территории Палат у Сокольей башни пройдет фольклорный фестиваль «Масленичный разгуляй», в котором будет широко представлено творчество учащихся колледжа. В дальнейшем также планируется привлекать студентов к открытиям выставок и другим музейным проектам, в которых найдется применение талантов творческой молодежи.

Теги: #Псковский музей-заповедник #колледж искусств
Источник: Псковская Лента Новостей
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