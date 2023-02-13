Культура

На интерактивную программу «Спор гармонии с изобретением» приглашают псковичей в Палаты у Сокольей башни

На интерактивную программу «Спор гармонии с изобретением» приглашают псковичей в Палаты у Сокольей башни 13 февраля в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото здесь и далее: Псковский музей-заповедник

Псковский музей-заповедник запустил цикл мероприятий в рамках акции «Влюбленные в искусство», приуроченной ко Дню всех влюбленных. В этом году акция будет проходить с 11 по 14 февраля на нескольких музейных площадках.

«Название программы вдохновлено наименованием сборника концертов Антонио Вивальди. Этим противопоставлением композитор вновь увлекал слушателя в вечные рассуждения о значении опыта и таланта в искусстве. Что важнее в творчестве? Наличие способностей или ежедневный труд и усовершенствование техники?» – отметили организаторы.

В ходе программы участники познакомятся с музейными службами, работники которых годами накапливали опыт кропотливой творческой работы и успешно преодолевали самые сложные преграды благодаря своему таланту. Искусство реставрации, особенности изучения и чтения старопечатных книг, зарисовка керамических предметов из археологических раскопов, создание композиции выставочных пространств – все это псковичи смогут не только увидеть, но и попробовать сделать самостоятельно под руководством музейных экспертов.

Место встречи: Палаты у Сокольей башни (Комсомольский переулок, 7). Стоимость: 300 руб./чел., в том числе по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по ссылке.

Обязательна предварительная запись по телефону: +7(811)233-13-90.

Также в рамках цикла мероприятий запланированы концерт, интерактивные программы.