Культура

Псковичей приглашают задействовать все органы чувств на интерактивной программе «Влюбленные в искусство»

Интерактивная программа «Влюбленные в искусство. Аллегория чувств» состоится во Дворе Постникова 14 февраля в 18:00 и 20:45. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском музее-заповеднике.

Фото: Псковский музей-заповедник

Псковский музей-заповедник запустил цикл мероприятий в рамках акции «Влюбленные в искусство», приуроченной ко Дню всех влюбленных. В этом году акция проходит с 11 по 14 февраля на нескольких музейных площадках.

«В романтическом полумраке старинных купеческих палат вас ждет незабываемый вечер, в ходе которого нужно будет задействовать все свои пять чувств: обоняние, осязание, слух, зрение, вкус. Вы совершите путешествие по четырем творческим площадкам, посвященным пяти чувствам человека», – отметили организаторы.

Участников программы ждут станции «Умозрение в красках», «Вкушая прекрасное», «Аромат соприкосновения» и «Мелодия души». Особым украшением вечера станет живая музыка, которая будет исполняться на мансарде Дворе Постникова. Также в ходе акции будут проводиться розыгрыши специальных призов от музея.

Место встречи: Двор Постникова (улица Олега Кошевого, 2). Стоимость: 400 рублей с пары, 300 рублей с одного человека, в том числе по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по ссылке.

Обязательна предварительная запись по телефону: +7(811)229-22-59 (количество мест на каждый сеанс ограничено – до 60 человек).

Также в рамках цикла мероприятий запланированы концерт, авторские экскурсии, интерактивные программы.