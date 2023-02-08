«Скобарскую» музыку смогут услышать псковичи 10 февраля

О своем выступлении вместе с руководителем Псковского русского народного хора Станиславом Рыжиковым на юбилейном концерте «Домой» рассказал руководитель ансамбля «Сказ» имени В. Румянцева Константин Абабков в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

«Мы продумали такой интересный ход со Стасом (Станиславом Рыжиковым - ред.): мы будем играть живую музыку. Живые инструменты на большом концерте всегда звучат очень трогательно и интересно. Хотя играем веселую музыку, но и что-то такое лиричное, наше "скобарское" мы тоже исполним на концерте. Мы только что репетировали, подготовились. Одно произведение мы не играли уже очень много лет, и сейчас поняли, что оно обрело новые краски. Мы стали взрослее, поэтому людям будет интересно услышать нас сегодня и вспомнить, как мы играли тогда», – рассказал Константин Абабков.